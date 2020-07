Knoten am Hals im TV gesehen

Knoten am Hals im TV gesehen Zuschauerin entdeckt Tumor bei Reporterin

Als lokale Reporterin ist Victoria Price regelmäßig im Fernsehen in Florida zu sehen. Die junge Frau ist zunächst skeptisch, als sie die E-Mail einer Zuschauerin sieht, die sie vor einem Knoten an ihrem Hals warnt. Wenige Tage später stellt sich heraus: Sie hat tatsächlich Krebs.

Eine Fernsehreporterin im US-Bundesstaat Florida hat von ihrer Krebserkrankung nach eigenen Angaben durch die E-Mail einer Zuschauerin erfahren. "Sie sah einen Knoten an meinem Hals und sagte, er erinnere sie an ihren eigenen. Ihrer war Krebs. Es stellte sich heraus, dass meiner es auch war", schrieb Victoria Price vom Kanal WFLA in Florida auf Instagram und Twitter.

Nun begebe sie sich in Behandlung. Der Tumor - der sich in der Mitte ihres Halses ausbreitete - mitsamt ihrer Schilddrüse und einigen Lymphknoten werde in der kommenden Woche entfernt. Ihr Arzt habe sich hoffnungsvoll gezeigt, dass der Eingriff der erste und letzte bleiben werde. "Hätte ich diese E-Mail nie erhalten, hätte ich meinen Arzt nie angerufen. Der Krebs hätte sich weiter ausgebreitet", so Price.

Sie werde der Zuschauerin für immer dankbar sein, die ihr eine E-Mail schrieb, obwohl sie sich nicht persönlich kannten. "Sie hatte keinerlei Verpflichtung, das zu tun, aber sie hat es trotzdem gemacht", schrieb die Reporterin. Die Welt sei ein harter Ort dieser Tage. "Vergesst nicht, auf euch selbst aufzupassen. Passt auf euch gegenseitig auf."

E-Mail beinahe ignoriert

Wie die "Tampa Bay Times" berichtet, habe Price die E-Mail beinahe ignoriert. Die warnenden Sätze waren in die Betreffzeile geschrieben, zudem erhalte sie regelmäßig Nachrichten von Trollen. Vielleicht war diese Mail auch nur wieder ein Versuch, sie zu ärgern? Ihr Freund habe sie schließlich überredet, doch zum Arzt zu gehen. Da ihre Lymphdrüsen geschwollen waren, wollte sie ihren Gesundheitszustand doch lieber abchecken lassen, so die 28-Jährige. Nach einigen Untersuchungen hatte sie am 21. Juli die Gewissheit: Es ist Schilddrüsenkrebs.

Nach der Diagnose schrieb Price dem Bericht zufolge eine E-Mail an die Zuschauerin, um sich zu bedanken. Am Freitag habe die Frau reagiert und ihr ihre Telefonnummer geschickt. Sie hoffe, mit ihrem "Schutzengel" bald Kontakt aufzunehmen, wenn sie ihre OP gut überstanden hat, so Price.