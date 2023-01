Zwei Tote bei Messerattacke in Regionalzug Kiel-Hamburg

Täter festgenommen Zwei Tote bei Messerattacke in Regionalzug Kiel-Hamburg

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr und Rettungsdienste sind an einem Bahnübergang in der Nähe von Bahnhof Brokstedt im Einsatz.

In einem Regionalzug Kiel-Hamburg greift ein Mann Fahrgäste mit einem Messer an. Das Innenministerium in Kiel spricht von zwei Toten. Weitere Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar, der Angreifer soll festgenommen worden sein.

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Das sagte die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack. Es habe eine Festnahme gegeben, sagte die CDU-Politikerin. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei kurz vor 15.00 Uhr vor der Ankunft des Zuges im Bahnhof Brokstedt im Kreis Steinburg. Die Ministerin bekam die Nachricht im Landtag und beriet sich mit Ministerpräsident Daniel Günther.

Ein Mann sei mit einem Messer auf Reisende losgegangen. Polizisten hätten den Mann kurz darauf in Brokstedt festgenommen. Die Hintergründe seien noch unklar. Der Bahnhof wurde für die polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Brokstedt ist eine kleine Gemeinde an der Bahnlinie zwischen Elmshorn und Neumünster.

RTL berichtete mit Verweis auf die Pressesprecherin der Polizeidirektion Itzehoe, es gebe zwei Tote, drei Schwerverletzte und vier Leichtverletzte. Der Tatverdächtige sei nach seiner Festnahme ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung schwebt derzeit noch eine Person in Lebensgefahr. Im Zug sei während der Attacke Panik ausgebrochen, schrieb das Blatt.