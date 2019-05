Sämtliche Minister der FPÖ treten in Österreich von ihren Posten zurück. Sie reagieren damit auf Bundeskanzler Kurz, der kurz zuvor die Entlassung von Innenminister Kickl vorschlägt. Die Regierung steht damit vor dem Aus.

Alle Minister der rechten FPÖ werden die Regierung Österreichs verlassen. Das teilte ein FPÖ-Sprecher der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Die FPÖ reagierte damit darauf, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz dem Bundespräsidenten die Entlassung ihres Innenministers Herbert Kickl vorgeschlagen hatte. Damit steht die Koalition aus Kurz' konservativer ÖVP und der FPÖ vor dem Aus.

Die FPÖ-Minister hatten schon zuvor gedroht, bei einem solchen Schritt geschlossen zurückzutreten. Kurz hatte Kickls Entlassung vorgeschlagen, weil er nicht daran glaubte, dass es unter dem FPÖ-Innenminister eine "lückenlose Aufklärung" des Skandals um Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache - ebenfalls von der FPÖ - geben könne.

Die Regierungskrise wurde am Freitag durch das von "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" veröffentlichte sogenannte Ibiza-Video ausgelöst. Darin werden möglicherweise illegale Parteispenden an die FPÖ thematisiert. Zudem stellt Strache einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte bei dem Treffen öffentliche Aufträge in Aussicht, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen.