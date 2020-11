Am helllichten Tag prallt ein Volkswagen in das Tor am Bundeskanzleramt in Berlin. Noch ist zu den Hintergründen nichts bekannt. Auf dem Fahrzeug selbst sind allerdings Botschaften zu erkennen, die darauf hindeuten, dass es sich nicht um einen zufälligen Unfall handelt.

In Berlin ist ein Auto in das Tor des Bundeskanzleramts gefahren. Fotos vom Tatort zeigen einen Volkswagen, der gegen das Eisengitter vor der Einfahrt geprallt ist und in einem ansonsten abgesperrten Bereich steht. Die Front des Wagens ist nicht beschädigt. Auf den Seiten des Kombis stehen in weißer Farbe Parolen geschrieben. Auf einer Seite sind die Worte "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder" zu erkennen. Auf der anderen "Stop der Globalisierungs-Politik". Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Beamte durchsuchten das Fahrzeug. (Foto: REUTERS)

Dem Kennzeichen zufolge ist das Auto im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen zugelassen. Vom Bundeskriminalamt gibt es bislang kein Statement zu dem Vorfall. Am Nachmittag will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Auch der Deutsche Bundestag, der in der Nähe des Kanzleramts liegt, tagt ab dem Mittag.

Die Berliner Polizei nahm den Fahrer des VW-Kombis fest. "Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen", twitterte die Polizei. Das Auto stehe am Tor des Gebäudes. "Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat."

Der aktuelle Vorfall erinnert an eine ähnliche Tat aus dem Frühjahr 2014. Damals war ebenfalls ein dunkler VW-Kombi gegen den Zaun des Bundeskanzleramts geprallt. Auch damals standen in weißer Farbe geschriebene Botschaften auf dem Auto: "Schluss mit dem Menschen tötenden Klimawandel" und "Nicole, ich liebe dich".