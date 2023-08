Nach Pannen am Flugzeug Baerbock bricht Reise in Pazifik-Region ab

Die Reise nach Australien steht für Außenministerin Annalena Baerbock unter keinem guten Stern. Gleich zweimal scheitert ihr Weiterflug mit dem Luftwaffen-Airbus vom Typ A340-300 wegen technischer Probleme.

Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug bricht Außenministerin Annalena Baerbock ihre geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region ab. "Wir haben bis zuletzt geprüft und geplant, aber leider war es nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen der Indo-Pazifik-Reise nach dem Ausfall des Flugzeugs der Flugbereitschaft mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

Baerbock wollte eigentlich nach Angaben aus ihrer Delegation noch am Vormittag per Linienflieger von der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, mit ihrem Tross direkt zur australischen Metropole Sydney aufbrechen. Auf einen weiteren Anlauf mit dem Luftwaffen-Airbus vom Typ A340-300 nach einem neuerlichen Reparaturversuch wollte es die Bundesaußenministerin nicht ankommen lassen.

Die Flugzeiten der Linienverbindung waren so, dass die Ministerin am Abend australischer Zeit in Sydney ankommen wollte – acht Stunden vor deutscher Zeit. Ursprünglich geplante Programmpunkte in der Hauptstadt Canberra wurden bereits teils abgesagt und teils verschoben. Baerbock wollte nach Australien auch Neuseeland und den Inselstaat Fidschi im Südpazifik besuchen.

Ein technischer Defekt an den Landeklappen war Grund dafür, dass die Bundeswehr-Maschine vom Typ A340-300 nach dem Start um 1.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) nicht rasch an Höhe und Geschwindigkeit gewinnen konnte. Das gleiche Problem war schon in der Nacht zuvor aufgetreten.