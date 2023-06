(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Vor laufenden Kameras behauptet Trump einmal, dass er mit Ivanka ausgehen würde, wenn sie nicht seine Tochter wäre. Ein neues Buch eines ehemaligen Mitarbeiters zeigt nun, wie weit die Fantasien über seine Tochter gehen. Trump soll ganz offen über Sex mit seiner eigenen Tochter nachgedacht haben.

Dass Donald Trump sexistische Äußerungen macht, ist keine Überraschung mehr. Doch wie die Zeitung "Newsweek" berichtet, ging der Sexismus und die Misogynie im Büro des ehemaligen US-Präsidenten viel weiter als bisher vermutet. Selbst vor seiner eigenen Tochter machte Trump nicht halt. Der Zeitung zufolge beschreibt ein neues Buch des ehemaligen Beraters Miles Taylor, wie Trump über Ivanka Trumps Brüste und Hintern sprach - und darüber, wie es wäre, mit ihr Sex zu haben.

Taylor, der ehemalige Stabschef im Ministerium für Innere Sicherheit während Trumps Amtszeit, schreibt laut der Zeitung in seinem neuen Buch auch über andere sexistische Äußerungen des ehemaligen Präsidenten. "Es gibt immer noch eine ganze Reihe weiblicher Führungskräfte aus der Trump-Administration, die über die ungleiche Behandlung im besten Fall und den absolut nackten Sexismus im schlimmsten Fall, den sie unter Donald Trump erfahren haben, geschwiegen haben", sagt Taylor "Newsweek".

Weiter erzählt Taylor der Zeitung, wie Trump einmal glaubte, Sarah Huckabee Sanders, die damalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, im Raum außerhalb seines Büros zu sehen. Es stellte sich jedoch heraus, dass es einer seiner persönlichen Assistenten war, nicht Sanders. "Hoppla", soll Trump geantwortet haben. "Ich wollte schon sagen: 'Sarah, du hast ja ganz schön abgenommen!'"

"Ein sehr, sehr böser Mann"

Als Trump laut darüber nachdachte, wie es wohl wäre, mit seiner Tochter Sex zu haben, sollen hochrangige Berater interveniert haben. John Kelly, der zum ersten Minister für innere Sicherheit in der Trump-Regierung ernannt wurde, habe Taylor zufolge Trump daran erinnert, dass es sich um seine Tochter handelt, über die er spricht. "Danach erzählte Kelly mir diese Geschichte mit sichtlicher Abscheu. Trump, sagte er, sei 'ein sehr, sehr böser Mann'", erzählt Taylor der Zeitung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump sich grenzwertig über seine Tochter äußert. Als Donald Trump seine 16-jährige Tochter Ivanka als Moderatorin der Miss Teen USA-Wahl 1997 beobachtete, soll er der britischen Zeitung "Independent" zufolge sich an die damalige Miss Universe gewandt haben und gefragt haben: "Finden Sie meine Tochter nicht heiß? "Finden Sie nicht, dass meine Tochter heiß ist? Sie ist doch heiß, oder?"

In den fast 20 Jahren, die seitdem vergangen sind, habe Trump der Zeitung zufolge seine älteste Tochter "üppig" genannt. Er habe gesagt, es sei in Ordnung, sie als "ein Stück Arsch" zu bezeichnen. Und er hat gesagt, wenn sie nicht seine Tochter wäre, "würde er vielleicht mit ihr ausgehen". Letzteres sagte er sogar in einer Talkshow vor laufenden Kameras.