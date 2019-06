Der Berliner Senat bringt Eckpunkte für einen gesetzlichen Mietendeckel auf den Weg. Ein Gesetzentwurf wäre der nächste Schritt. Berlin wäre dann laut Deutschem Mieterbund das erste Bundesland mit einem Mietenstopp.

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat sich auf Eckpunkte für einen Mietendeckel in der Hauptstadt geeinigt. Wie aus Kreisen der Landesregierung bekannt wurde, beschloss der Senat ein entsprechendes Eckpunktepapier mit geringfügigen Änderungen. Details sollte es in einer Pressekonferenz geben, die sich am Mittag zunächst verzögerte. Der nächste Schritt nach den Eckpunkten wäre ein Gesetzentwurf.

Das ursprüngliche Papier von der Linken-Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher sah einen Mietenstopp für fünf Jahre ab 2020 vor. Gelten soll dies bei Mieten für "nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern". Überhöhte Mieten sollen zudem gesenkt werden.

Der Plan sorgte bereits im Vorfeld für eine deutschlandweite Debatte. Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel kündigte an, sich in der großen Koalition für einen bundesweiten Mietpreisdeckel auszusprechen. Dagegen äußerte sich Bundesbauminister Horst Seehofer von der CSU kritisch, ebenso wie der Eigentümerverband Haus & Grund - er rief Vermieter sogar dazu auf, die Mieten möglichst vor Dienstag noch zu erhöhen.

Linken-Parteichefin Katja Kipping kritisierte, das Agieren der Immobilienlobby sei "unverantwortlich". Profitgier gehe vor Gemeinnutz. Sie forderte daher, die Gemeinnützigkeit des Eigentümerverbandes kritisch zu überprüfen.

Sebastian Czaja, Generalsekretär der Berliner FDP und Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, erteilte dem geplanten Mietendeckel eine Absage. Dies sei ein "wackliges Rechtskonstrukt, was verfassungswidrig ist", sagte Czaja im ZDF-"Morgenmagazin. Der Mietendeckel "bringt gar nichts", ähnlich wie die vor einiger Zeit eingeführte Mietpreisbremse. Nötig sei vielmehr eine "mietsenkende Neubauoffensive" auch in Berlin sowie eine Beschleunigung und Vereinfachung bei den Baugenehmigungen, sagte der FDP-Politiker.