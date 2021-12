Bundeskanzler Scholz und die Länderchefs schärfen nach. Ab dem 28. Dezember müssen auch Geimpfte und Genesene auf große Feiern verzichten, Clubs und Diskos werden geschlossen. Für Großveranstaltungen soll es eine Obergrenze geben.

Zur Eindämmung der befürchteten massiven fünften Corona-Welle in Deutschland planen Bund und Länder deutliche Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Bund-Ländergipfel am morgigen Dienstag hervor, die ntv vorliegt.

Ab dem 28. Dezember müssen demnach auch Geimpfte und Genesene ihre privaten Zusammenkünfte auf maximal zehn Teilnehmer einschränken. "Diese Obergrenze gilt für private Treffen innen wie im Außenbereich", heißt es in dem Papier. Kinder bis zur Vollendung des 14 Jahres sollen davon ausgenommen sein. Nimmt eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teil, gelten für das Treffen insgesamt die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Teilnehmen dürfen also Personen des eigenen Haushalts und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes, heißt es in der Vorlage weiter.

Clubs und Diskotheken müssen nach Weihnachten schließen. Die Regelungen für überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen sind laut Beschlussvorlage noch strittig. Der Entwurf vermerkt eine noch nicht festgelegte Obergrenze bei den Teilnehmerzahlen. Bei der Kapazität ist eine Auslastungsgrenze von 30 bis 50 Prozent im Innenbereich und im Außenbereich im Gespräch. Über 2G hinaus könne 2G plus vorgeschrieben werden. In Bundesländern mit hoher Inzidenz empfiehlt der Entwurf die Absage von Veranstaltungen, im Sportbereich sollten Zuschauer ausgeschlossen werden.

Die Impfkampagne wollen Bund und Länder über die Feiertage weiterlaufen lassen, Praxen und Impfzentren sollten zwischen den Jahren geöffnet bleiben. Bis Ende Januar sollen weitere 30 Millionen Booster-Impfungen verabreicht sein, heißt es in der Vorlage. Bei den neuen Regeln soll es sich um "bundesweit einheitliche Mindeststandards" handeln. Bund und Länder wollen im Januar wieder zusammenkommen. Ein konkretes Datum steht noch aus.

Kritische Infrastruktur: Pandemiepläne überprüfen

Der Corona-Expertenrat der Regierung hatte in einer Stellungnahme am Sonntag vor gravierenden Folgen einer beispiellosen Verbreitung der Virusvariante Omikron gewarnt. Angesichts der erwarteten "neuen Dimension" der Pandemie forderten die Wissenschaftler auch vorbeugenden Schutz für die kritische Infrastruktur. Gemeint sind unter anderem Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr und Strom- und Wasserversorgung. In der Beschlussvorlage werden die Betreiber solcher Infrastruktur aufgefordert, ihre jeweiligen betrieblichen Pandemiepläne umgehend zu überprüfen.

Weitere Punkte der Vorlage haben bislang vor allem Appellcharakter. So fordern Bund und Länder die Bürger auf, die Weihnachtsfeiertage "verantwortungsbewusst" zu begehen. Vor privaten Treffen sollte ein Test durchgeführt werden. Auf diese Weise könne Weihnachten "gemeinsam und sicher" begangen werden. Das Papier erinnert an des bereits beschlossene Versammlungs- und Feuerwerksverbot zu Silvester an belebten Plätzen.