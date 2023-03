Die zwölfjährige Luise soll von Gleichaltrigen getötet worden sein. Das löst eine Debatte über die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters aus. "Auch 12- und 13-Jährige wissen, dass man nicht töten darf", sagt ein CDU-Politiker. Justizminister Buschmann lehnt den Vorstoß ab.

In der Debatte über eine mögliche Senkung des Strafmündigkeitsalters infolge der Tötung der zwölfjährigen Luise durch vermutlich zwei nahezu gleichaltrige Mädchen hat Bundesjustizminister Marco Buschmann sich zurückhaltend geäußert. Zwar könnten "solch schwere Verbrechen" nicht "folgenlos bleiben", sagte Buschmann der "Bild am Sonntag". Doch sollte "jede Debatte über Anpassungen im Strafrecht" mit "kühlem Kopf" geführt werden.

Auch wenn Kinder unter 14 Jahren in Deutschland nicht strafrechtlich belangt würden, halte die Rechtsordnung "bereits Mittel bereit, um auch auf schwere Gewalttaten von Kindern unter 14 Jahren zu reagieren", sagte der Justizminister weiter.

Buschmann verwies dabei auf die geschlossene Unterbringung in Heimen oder in der Psychiatrie. Wissenschaftliche Erkenntnisse würden zeigen, dass Kinder eine andere Behandlung als Jugendliche oder Erwachsene brauchen, bekräftigte Buschmann.

Fall Luise löst Diskussion aus

Die zwölfjährige Luise aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg war am Samstag vor einer Woche als vermisst gemeldet worden, am Sonntag wurde ihre Leiche in einem unwegsamen Waldgebiet kurz hinter der rheinland-pfälzischen Landesgrenze entdeckt. Am Montag erklärten die Ermittler, dass die Zwölfjährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei. Einen Tag später gaben die Ermittler bekannt, dass eine 12- und eine 13-Jährige tatverdächtig seien.

Unions-Politiker hatte daraufhin eine Senkung der Strafmündigkeit ins Spiel gebracht. Ihr rechtspolitischer Fraktionssprecher Günter Krings wiederholte der "BamS" gegenüber seine Forderung: "Auch 12- und 13-Jährige wissen, dass man nicht töten darf. Wir müssen daher die Debatte um eine Herabsetzung des Alters der Strafmündigkeit führen."