Der CDU-Ostbeauftragte Christian Hirte gratuliert Thomas Kemmerich nach dessen umstrittener Wahl zum Ministerpräsidenten Thüringens. Dafür hagelt es Kritik. Auf Twitter teilt Hirte seinen Rücktritt mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ihm mitgeteilt, dass er sein Amt nicht mehr ausüben könne.

Nach einer umstrittenen Äußerung teilt der CDU-Ostbeauftragte Christian Hirte auf Twitter seinen Rücktritt mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ihm mitgeteilt, dass er sein Amt nicht mehr ausüben könne. "Ihrer Anregung folgend, habe ich daher um meine Entlassung gebeten", schreibt er.

Hirte, der auch stellvertretender Thüringer CDU-Chef ist, hatte ausdrücklich zur Wahl des Thüringer FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich gratuliert, der mit AfD-Stimmen gewählt worden war. Auf Twitter schrieb er an Kemmerich: "Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt haben. Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohle des Freistaats."

Sein Glückwunsch-Tweet vom Tag der Wahl ist bisher weiterhin zu sehen. Auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär von der CSU hatte Kemmerich Glückwünsche via Twitter übermittelt, ihren Tweet aber später wieder gelöscht und ihn als Fehler bezeichnet. Die SPD und die Opposition hatten nach dem Tweet sofort auf Hirtes Rücktritt gedrängt. Er habe die Wahlgemeinschaft aus CDU, FDP und AfD in Thüringen als "Mitte" bezeichnet und könne daher nicht mehr im Auftrag der SPD und damit der Bundesregierung sprechen, sagte SPD-Chefin Saskia Esken. Kritik gab es auch von Norbert Walter-Borjans. Der SPD-Chef sagte der RTL/ntv-Redaktion: "Für den Ostbeauftragten der Regierung ist es definitiv nicht zu ertragen und es kann auch nicht sein, dass es so einen Ostbeauftragten gibt mit dieser Grundhaltung und mit so einem Verhalten."

Räumt Hirte Posten als Staatssekretär ebenfalls?

Ähnlich bewertete Linkenfraktionschef Dietmar Bartsch die Glückwünsche Hirtes. "Der Ostbeauftragte der Bundesregierung ist eine Beleidigung für die Ostdeutschen", sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er müsse sofort entlassen werden. Bartsch fügte hinzu: "Ein Staatssekretär, der eine Zusammenarbeit mit der AfD begrüßt, ist untragbar."

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte eine Einladung an den Ostbeauftragten für eine im Oktober geplante Veranstaltung sofort zurückgezogen. Hirte ist auch Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Ob er diesen Posten behält, ist noch nicht bekannt. Offen ist auch, zu wann er seinen Posten als Ost-Beauftragter räumt. Das Amt des "Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer" ist beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Der Beauftragte soll sich unter anderem für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland einsetzen.