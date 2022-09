Am Vorabend der Krönung will Charles III. das erste Mal als König zum Volk sprechen.

Der Tod seiner Mutter bedeutet für Charles III. nicht nur Trauer. Er muss einen engen Zeitplan befolgen. Morgen wird er bereits offiziell den Thron besteigen. Heute, gerade mit seiner Frau in London angekommen, ist sein erstes Ziel der Buckingham-Palast.

Charles III. wird am morgigen Samstag als neuer britischer König ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, soll die Zeremonie um 11 Uhr (MESZ) im St.-James's-Palast in London beginnen (ntv überträgt die Proklamation in einer Sondersendung ab 10:45 Uhr live). Die Proklamation wird eine Stunde später vom Balkon des Schlosses und anschließend von weiteren Orten im Vereinigten Königreich verlesen. Für die Ausrufung wird die Trauerbeflaggung an den königlichen Schlössern zeitweise ausgesetzt.

Mit dem Tod der Queen ist die Krone direkt an Charles übergegangen. Bei der Proklamation handelt es sich also eher um eine mit viel Prunk begangene Formalie. Die Queen starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral.

Bereits am heutigen Abend (19 Uhr MESZ) wird sich Charles III. erstmals in einer Ansprache an seine Untertanen wenden. Eine Sondersitzung des Parlaments zum Gedenken an die verstorbene Queen werde um 18 Uhr für die im Fernsehen übertragene Ansprache unterbrochen, sagte Parlamentspräsident Lindsay Hoyle am Mittag.

An der Londoner St. Paul's-Kathedrale, an Westminster Abbey, auf Schloss Windsor und an Kirchen im ganzen Land erklang am Mittag zum Gedenken an die am Donnerstag auf ihrem schottischen Schloss Balmoral verstorbene Queen Glockengeläut. Anschließend wurden am Londoner Tower und weiteren Orten im Vereinigten Königreichs 96 Salutschüsse abgefeuert, einer für jedes Lebensjahr der Queen.

Charles und seine Frau Camilla kehrten weniger als 24 Stunden nach dem Tod der Queen nach London zurück. Die beiden landeten aus Schottland kommend am Nachmittag auf dem Militärflughafen Northolt gut 20 Kilometer nordwestlich von London. In der Hauptstadt warteten eine Reihe offizieller Termine auf den neuen König. König Charles wollte zunächst zum Buckingham-Palast fahren, dem offiziellen Sitz des Staatsoberhauptes, nicht zu seiner bisherigen Residenz Clarence House ein paar hundert Meter entfernt.

Truss: "Gott schütze den König"

Zudem wollte Charles Premierministerin Liz Truss am Nachmittag in London eine Audienz geben. In der Parlamentssitzung zu Ehren der Queen würdigte Premierministerin Truss Königin Elizabeth II. als "eine der größten Anführerinnen, die die Welt je erlebt hat" und "großartigste Diplomatin der Nation". Ihr Erbe werde "durch die zahllosen Menschen, die sie getroffen hat, die Weltgeschichte, die sie miterlebt hat, und die Leben, die sie beeinflusst hat, weiterleben".

König Charles III. werde Großbritannien "in ein neues Zeitalter der Hoffnung und des Fortschritts führen", sagte die Regierungschefin. "Die Krone besteht fort. Unsere Nation besteht fort. Und in diesem Geiste sage ich, Gott schütze den König."