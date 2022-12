Peking reagiert pikiert auf die US-Militärhilfe für Taipeh in Höhe von 10 Milliarden Dollar. Als Reaktion darauf lässt China seine Muskeln spielen, indem es eine Militärübung in einer bislang nicht gekannten Größenordnung abhält. Dabei kommen die Flugzeuge der Küste Taiwans gefährlich nah.

Bei einer großangelegten Militärübung in der Nähe von Taiwan hat China nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums am Wochenende mehr als 70 Kampfflugzeuge eingesetzt. 47 der Flugzeuge seien in die Luftraumüberwachungszone (ADIZ) der Insel eingedrungen, teilte das Ministerium in auf Twitter mit. Unter den Kampfjets seien auch sechs Kampfflugzeuge vom Typ SU-30 gewesen, die zu den modernsten Chinas gehörten. Laut Taiwans offizieller Nachrichtenagentur handelte es sich um den bislang größten Übergriff der chinesischen Luftwaffe auf die von der Volksrepublik beanspruchte Insel.

Nach Angaben aus Taipeh überquerten die meisten Flugzeuge die "Mittellinie", die entlang der Taiwanstraße verläuft und Taiwan und China voneinander trennt. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hatte am Sonntag erklärt, "gemeinsame Patrouillen zur Kampfbereitschaft und Angriffsübungen auf dem Wasser und im Luftraum rund um die Insel Taiwan organisiert" zu haben. Laut einem Armeesprecher handelte es sich um eine "robuste Antwort auf die zunehmende Kollusion und Provokationen durch die USA und die taiwanischen Behörden".

Die chinesische Armee veröffentlichte Fotos eines Bombers, eines Kriegsschiffs sowie ein aus einem Cockpit aufgenommenes Luftbild, auf dem eine Bergkette in Taiwan zu sehen ist. Durch letzteres sollte hervorgehoben werden, wie nah das Flugzeug der Küste Taiwans kam. Chinas Außenministerium hatte am Samstag seine "starke Ablehnung" einer in Washington beschlossenen Militärhilfe für Taiwan in Höhe von 10 Milliarden Dollar bekundet, die auch Waffenlieferungen beinhaltet.

China erhöht Druck auf Taiwan

Der Besuch der ranghohen US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan hatte im August die Spannungen zwischen den USA und China verschärft. Die Volksarmee hatte daraufhin die größten Militärmanöver seiner Geschichte in den Gewässern rund um Taiwan abgehalten. Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt.

China hat den militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf den Inselstaat erhöht. Peking lehnt jede Diplomatie ab, die Taiwan Legitimität verleihen könnte, und hat zunehmend verärgert auf Besuche westlicher Vertreter und Politiker reagiert.