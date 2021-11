Sollten die Impfzentren wieder öffnen? In Berlin wurden sie gar nicht vollständig geschlossen, sagt Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci im "ntv Frühstart". Den Fokus solle man aber jetzt auf die Hausärzte legen.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci fordert, dass die Arztpraxen mit Blick auf den schleppenden Impffortschritt in Deutschland in die Pflicht genommen werden sollten. Zwar seien die Impfzentren ebenfalls wichtig - in Berlin fänden derzeit über 40 Prozent der Impfungen in zwei Impfzentren oder über mobile Impfteams statt. Allerdings fragte die SPD-Politikerin im "Frühstart" von ntv: "Warum wird in den Arztpraxen weniger geimpft?"

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen hatte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU die Länder aufgefordert, ihre Impfzentren wieder hochzufahren. Kalayci sagte dagegen: "Menschen, die in der Häuslichkeit gepflegt werden, immobil sind, die müssen auch von den Hausärzten geimpft werden." Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, falle "ständig" mit Forderungen nach einem Freiheitstag auf. Dabei müsse Gassen vor allem sagen, wie die Hausärzte sicherstellen, dass "in Heimen, aber auch in der Häuslichkeit geimpft wird".

Impfungen seien ein "Kerngeschäft" der Hausärzte, sagte Kalayci. "Ein Vorschlag wäre, dass die Ärzte wirklich systematisch ihre Patienten ansprechen und anrufen und sagen: Kommt her, ihr könnt bei uns in der Praxis eure Auffrischungsimpfung oder Impfung bekommen."

"Warten händeringend auf Gesetz"

Kalayci äußerte sich zudem zum Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November. Für die Zeit danach gebe es vom Bund zwar Eckpunkte, aber noch keinen Gesetzentwurf: "Da warten wir händeringend darauf."

Kalayci sagte zudem, dass sie sich "große Sorgen" mit Blick auf den Winter mache und führte aus: "Weil auch in Berlin die Krankenhausbetten, aber eben auch die Intensivbetten voll sind. Nur sind die Krankenhäuser auch voll mit anderen Patienten, wir haben ja nicht nur Corona-Patienten."

Auf die Frage, wie lange man noch als doppelt geimpft gelte ohne die sogenannte "Booster-Impfung", sagte Kalayci: "Die Booster-Impfung gehört ja inzwischen auch zu den Empfehlungen." Die genauen rechtlichen Fragen müssten aber auf jeden Fall vom Bund und von der Ständigen Impfkommission geregelt werden: "Das muss man ja einheitlich machen, das können nicht die Länder machen. Dafür muss es eine Empfehlung geben und das muss dann bundeseinheitlich geklärt werden."