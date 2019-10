Die Landtagswahl in Thüringen im Überblick

Alle Daten, alle Infografiken Die Landtagswahl in Thüringen im Überblick

In Brandenburg und Sachsen fährt die Linke herbe Verluste ein, in Thüringen aber legt sie in den Umfragen weiter zu. Dennoch muss Landesvater Ramelow um den Fortbestand der rot-rot-grünen Koalition bangen. Die Zahlen im Überblick.