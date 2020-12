Um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen, wird zum zweiten Mal die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Kanzlerin Merkel verteidigte dies mit der derzeitigen Ausnahmesituation. Sie plädiert zudem für härtere Maßnahmen. Scharfe Kritik an der Corona-Politik kommt von der AfD.

In der sogenannten Generaldebatte im Bundestag hat Kanzlerin Angela Merkel für einen harten Lockdown nach Weihnachten plädiert. "Die Fallzahlen liegen auf alarmierendem Niveau", sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf die zunehmende Zahl von Intensivpatienten und die steigende Anzahl der Todesopfer. "Die Zahl der Kontakte ist zu hoch. Die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend", so Merkel. "Wir müssen etwas tun, und zwar Bund und Länder gemeinsam."

Die Kanzlerin appellierte, die Vorschläge der Wissenschaftsakademie Leopoldina ernst zu nehmen, die diese am Dienstag vorgelegt hatte. Sie halte es für richtig, die Geschäfte nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar zu schließen und auch den Unterricht an den Schulen zu minimieren, sagte Merkel. "Wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen."

Zudem betonte die Kanzlerin die Bedeutung individuellen Verhaltens. "Der wichtigste Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung des Virus bei uns ist das verantwortliche Verhalten jedes Einzelnen und die Bereitschaft zum Mitmachen." Sie sei überzeugt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung auch weiter dazu bereit sei, wofür sie von Herzen dankbar sei. "Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun", sagte Merkel.

Merkel erläuterte, dass der Staat in einer freiheitlichen Demokratie anders handeln könne als in Ländern, "die stärker einer Diktatur gleichen". Es sei ein Hoffnungsschimmer, dass erste Impfungen vielleicht Anfang des neuen Jahres beginnen könnten. Im ersten Quartal dürften aber noch nicht so viele Impfungen möglich sein, dass eine signifikante Veränderung in der Bevölkerung zu sehen sein werde.

180 Milliarden Neuverschuldung

Zudem verteidigte Merkel die geplante Neuverschuldung von 180 Milliarden Euro. "Wir leben in einer Pandemie und damit in einer Ausnahmesituation", sagte die CDU-Politikerin. "Wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation etwas Besonderes tun. Das drückt dieser Haushalt aus."

Deutschland sei ein wirtschaftlich starkes, demokratisches Land mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und starker Zivilgesellschaft, sagte die Kanzlerin weiter. "Diese Stärke, das ist das, was uns leitet in diesem Haushalt, die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten", so Merkel. Eine Entscheidung über die Aufnahme von Schulden in dieser Größenordnung sei "alles andere als leicht". Sie bedeute eine Belastung künftiger Haushalte und Einschränkungen für künftige Ausgaben und künftige Generationen.

AfD kritisiert Lockdown

Zum Auftakt der Debatte hatte die AfD die Corona-Politik der Bundesregierung scharf kritisiert. Von einer "katastrophalen Bilanz dieses Corona-Jahres" sprach Oppositionsführerin Alice Weidel. Die Lockdown-Politik des Kabinetts Merkel sei verlogen, sagte die Fraktionschefin der AfD. "Auch nach einem Dreivierteljahr stochern Sie immer noch im Nebel und klammern sich an die untaugliche Holzhammermethode 'Lockdown', die mehr Kollateralschäden anrichtet als Nutzen im Kampf gegen das Coronavirus."

Weidel sprach von einem "planlosen und grotesken Umgang" mit der Pandemie. "Sie sperren die Bürger ein und vernichten ganze Branchen", sagte sie an Merkel gerichtet. Weidel sprach von der "Trickkiste autoritärer Herrschaft". "Nach 15 Merkel-Jahren ist Deutschland ein Land, das seine Grenzen nicht gegen illegale Einwanderung schützen will, aber seine Bürger mit Ausgangssperren überzieht und Heerscharen von Polizisten zur Kontrolle der Maskenpflicht im Zugverkehr abkommandiert." Sie warf der Kanzlerin vor, das Gespür für die Nöte der Bürger verloren zu haben. Merkel sei, "die beste Kanzlerin, die Grüne und Linke je hatten", führte sie aus, begleitet von zahlreichen empörten Zwischenrufen von Abgeordneten anderer Fraktionen.

Weidel war die erste Rednerin der sogenannten Generaldebatte, in der es um den Etat des Kanzleramts geht. Kanzlerin Merkel trat danach ans Rednerpult, ging aber nicht auf die Vorwürfe Weidels ein. Die Debatte ist auf dreieinhalb Stunden angesetzt.

Am Dienstag hatte Finanzminister Olaf Scholz den Gesamthaushalt verteidigt. Dessen Budgetentwurf sieht Ausgaben von insgesamt 498,6 Milliarden Euro vor. Wegen der hohen Kosten für die Bewältigung der Corona-Pandemie soll dafür zum zweiten Mal die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden. Die Abschluss-Abstimmung ist für Freitag vorgesehen.