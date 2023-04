Zweiter Anschlag an einem Tag Ein Toter und mehrere Verletzte bei Angriff in Tel Aviv

Wenige Stunden nachdem im Westjordanland zwei Israelinnen bei einer Terrorattacke getötet wurden, kommt es in der Küstenmetropole Tel Aviv zu einem weiteren Anschlag. Ein Mann stirbt. Mindestens vier weitere Menschen werden verletzt.

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind ein Mann getötet und mindestens vier weitere Personen verletzt worden. Nach Angaben von Sanitätern erlitt ein etwa 30 Jahre alter Mann bei dem Vorfall nahe der Strandpromenade tödliche Schussverletzungen. Andere seien verletzt worden, als ein Fahrer Passanten mit seinem Auto rammte. Nach Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer sei "neutralisiert" worden. Im Stadtzentrum waren Sirenen von Krankenwagen zu hören. Erst im vergangenen Monat waren bei dem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden.

Die Lage im Nahen Osten hat sich inmitten des jüdischen Pessachfestes und des muslimischen Fastenmonats verschärft. Die Eskalation folgt auf Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei Mitte der Woche an der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Nach Raketenbeschuss aus dem Libanon griff Israel in der vergangene Nacht Ziele in dem Nachbarland und im Gazastreifen an. Zwei Frauen mit israelischer und britischer Staatsangehörigkeit wurden am Vormittag bei einem Angriff im Westjordanland getötet.