Die Amtszeit von Kanzlerin Merkel neigt sich dem Ende entgegen und so stehen viele Termine zum letzten Mal im Kalender - so auch der Besuch in Großbritannien zum Ende der Woche. Dort wird sie auch wieder mit einer fast schon alten Bekannten zusammentreffen.

Bei ihrem Besuch in Großbritannien wird Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag auch von Queen Elizabeth II. empfangen. Das Treffen werde am Nachmittag auf dem rund 40 Kilometer von London entfernten Schloss Windsor stattfinden, teilte der Buckingham-Palast mit. Merkel sieht den Empfang durch die Queen nach Angaben der Bundesregierung als "eine Ehre an", über die sie sich sehr freue. Die beiden Frauen hatten sich zuletzt Mitte Juni am Rande des G7-Gipfels im südwestenglischen Cornwall getroffen.

Merkel besucht vor dem Treffen mit Elizabeth II. den britischen Premierminister Boris Johnson. Mit ihm will sie über die deutsch-britischen Beziehungen und die globale Antwort auf die Corona-Pandemie sprechen. Die Kanzlerin drängte zuletzt darauf, dass sich die EU-Staaten auf eine Quarantäne für Reisende aus Großbritannien einigen, um Infektionen mit der auf der Insel stark verbreiteten Delta-Variante des Coronavirus zu vermeiden.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, der Besuch Merkels entspreche der Bedeutung der engen und partnerschaftlichen Beziehungen zu Großbritannien. Nach dem Brexit, dem Austritt des Landes aus der EU, den die Bundesregierung bedauere, aber anerkenne, sei das Bemühen, die deutsch-britischen Beziehungen zu vertiefen. Johnson werde Merkel auf dem Landsitz Chequers nordwestlich von London empfangen, hieß es. Es dürfte für Merkel der letzte Besuch als Bundeskanzlerin in Großbritannien sein. Nach der Bundestagswahl im September stellt sie sich nicht noch einmal zur Wahl.

"Einzigartiges Erlebnis"

Das Treffen mit der 95-jährigen britischen Königin am Rande des G7-Gipfels hatte Merkel als "einzigartiges Erlebnis" bezeichnet. "Es war eine große Ehre, dass drei Generationen der königlichen Familie mit uns gesprochen haben und zu uns kamen, insbesondere natürlich The Majesty The Queen, die Königin", sagte Merkel. Zusammen mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie hatte Elizabeth II. die Teilnehmer des G7-Gipfels im botanischen Garten "Eden Project" empfangen. Auch Elizabeth' Sohn Prinz Charles und ihr Enkel Prinz William nahmen daran teil.

Merkel ist schon mehrere Male mit der britischen Königin zusammengetroffen. 2008 und 2014 hatte Elizabeth II. die deutsche Kanzlerin in London empfangen, beim Deutschland-Besuch der Queen im Jahr 2015 trafen sich die beiden im Kanzleramt. Außerdem kamen sie 2019 beim Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie und 2009 bei einem G20-Gipfel in London zusammen. Damals unkten Teile der Presse noch, Merkel habe mit ihrem Hosenanzug gegen das Protokoll verstoßen, da Frauen im Angesicht der Monarchin eigentlich Röcke zu tragen hätten. Doch falls das wirklich ein Problem gewesen sein sollte, hat es ganz offensichtlich weitere Treffen nicht verhindert.