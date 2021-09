Wer sich den Corona-Test sparen will, muss teuer bezahlen. Zum Schulstart nach den Sommerferien führt Thüringen ein Verwarnungsgeld für Eltern ein, wenn ihr Kind ungetestet in der Schule auftaucht. Bei wiederholtem Versäumnis drohen höhere Strafen.

In der Corona-Pandemie droht Thüringer Eltern künftig ein Bußgeld zwischen 60 und 250 Euro, wenn Corona-Test-Bestimmungen nicht eingehalten werden. Das gilt nicht für Eltern geimpfter oder genesener Kinder und Jugendlicher, wie der Linke-Bildungsminister, Helmut Holter, mitteilte. Geplant ist, dass das Vergehen als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird.

Holter sagte, dass das Bußgeld für die Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollten, gestaffelt berechnet werden solle. Demnach sollen bei wiederholtem Vergehen höhere Strafen drohen. An den Details werde aber noch gearbeitet.

In den ersten 14 Schultagen wird eine Testphase laufen, die Holter als Sicherheitspuffer bezeichnet. In dieser Zeit werde es zweimal pro Woche verpflichtende Corona-Tests an Schulen geben. Danach soll es diese Testpflicht nur in der höchsten Corona-Warnstufe 3 des Freistaates geben. Ausschlaggebend für das Erreichen einer Warnstufe sind in Thüringen neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die örtlichen Hospitalisierungszahlen und die thüringenweite Auslastung der Intensivbetten in Krankenhäusern.

"Vor uns liegt ein Schuljahr in Präsenz", äußerte sich das Ministerium. Mit der Präsenz soll im Herbst dann auch die Umsetzung des bundesweiten Aufholprogramms starten. Schulen könnten in den kommenden beiden Jahren viele zusätzliche Fördermöglichkeiten nutzen. Schwerpunkte sollten dabei auf der sozioemotionalen, der motorischen und der kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen liegen.