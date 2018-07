Politik

Sami A. in Tunesien gelandet: Ex-Bodyguard von Bin Laden abgeschoben

Erst erhält er in Deutschland Sozialhilfe, dann die Abschiebung, die dann wiederum von einem Gericht verboten wird. Jetzt ist der ehemalige Leibwächter von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden Sicherheitskreisen zufolge doch nach Tunesien abgeschoben worden.

Der Ex-Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden ist laut Sicherheitskreisen aus Deutschland abgeschoben worden. Den Angaben zufolge wurde Sami A. um 7 Uhr mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in sein Heimatland Tunesien gebracht. Das Bundesinnenministerium und die Bundespolizei bestätigten die Abschiebung zunächst nicht.

Bis zuletzt war unklar, ob Sami A. tatsächlich abgeschoben werden kann. Denn der 42-Jährige wehrte sich mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gegen seine Abschiebung. Das Gericht hatte diese noch am Donnerstag verbieten wollen, weil keine diplomatisch verbindliche Zusicherung der tunesischen Regierung vorliege, dass Sami A. im Falle der Rückkehr keine Folter drohe.

Sicherheitskreisen zufolge erfolgte am Morgen dennoch die Abschiebung. Laut "Bild"-Zeitung stieg der Ex-Bodyguard von Bin Laden an Händen und Füßen gefesselt und von vermummten Polizisten begleitet auf dem Düsseldorfer Flughafen in ein Flugzeug. Nach der Landung in Tunesien soll er den dortigen Behörden übergeben worden sein.

Sami A. lebte seit Jahren mit Frau und Kindern in Bochum. Der Tunesier wird von den Behörden als sogenannter Gefährder eingestuft. Er war Ende Juni festgenommen und in ein Abschiebegefängnis gebracht worden, nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Abschiebeverbot aufgehoben hatte.

Quelle: n-tv.de