Der Innenausschuss des Bundestags will Ministerin Faeser zur Entlassung des früheren BSI-Chefs Schönbohm befragen. Doch auch der zweite Anlauf misslingt: Die SPD-Politikerin, die in Hessen als Spitzenkandidatin zur Wahl steht, schickt nur eine Parlamentarische Staatssekretärin.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nicht an der kurzfristig anberaumten Sitzung des Innenausschusses des Bundestags über die umstrittene Abberufung von Cybersicherheitschef Arne Schönbohm teilgenommen. Faeser habe sich bei der Sitzung am Morgen von einer Parlamentarischen Staatssekretärin vertreten lassen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Am frühen Nachmittag wurde Faeser zur Debatte über den Etat ihres Ressorts im Plenum des Bundestags erwartet. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Lars Castellucci von der SPD hatte am Mittwochnachmittag zu der Sitzung des Gremiums eingeladen. Einziger Punkt der Tagesordnung, die sich auf der Homepage des Parlaments findet, ist ein Bericht der Ministerin zur Causa Schönbohm.

Faeser hatte Schönbohm im vergangenen Jahr als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) abgesetzt. Dieser verlangt deswegen Schadenersatz. Er fühlt sich zu Unrecht verdächtigt. Faeser hatte im November Schönbohm wegen seiner angeblichen Russland-Nähe abberufen. Über die Vorwürfe hatte zuvor das "ZDF Magazin Royale" von Jan Böhmermann berichtet. Laut "Bild"-Zeitung ließ die Ministerin später den Verfassungsschutz Informationen zu dem abgesetzten Behördenleiter sammeln.

Merz spöttelt: "Danke, dass Sie hier sind"

Am Dienstag hatte Faeser ihre Teilnahme an einer Sitzung des Innenausschusses "aus medizinischen Gründen" abgesagt. Das sorgte für Kritik, weil die Ministerin trotz Krankmeldung in Hessen ein Interview gab. Unionsfraktionschef Friedrich Merz griff das Thema am Mittwochmorgen in seiner Rede im Bundestag auf: "Danke, dass Sie hier sind heute Morgen, Frau Faeser", sagte er spöttisch in Richtung der Ministerin.

CDU und CSU forderten nach dem Fehlen Faesers im Ausschuss eine erneute Sitzung, um die Befragung der Ministerin nachzuholen. Die Ampel-Koalition lehnte dies ab. Nach der Geschäftsordnung des Bundestags ist eine Einberufung zum nächstmöglichen Zeitpunkt allerdings verpflichtend, "wenn es eine Fraktion im Ausschuss oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des Ausschusses unter Angabe der Tagesordnung verlangt".