Die erste große Entscheidung der Wahlnacht ist da: US-Präsident Trump gewinnt den umkämpften Bundesstaat Florida. Damit rettet er seine Aussichten auf eine zweite Amtszeit nicht nur, er katapultiert sie in neue Höhen.

Es dürften gleich mehrere Steine gewesen sein, die US-Präsident Donald Trump vom Herzen gefallen sind. Klar und deutlich entscheidet der Amtsinhaber bei der Wahl Florida für sich - jenen Staat also, der die Macht hatte, das Rennen vorzeitig zu entscheiden. Hätte sein Herausforderer Biden dort gewonnen, wäre es das für Trump gewesen. Nur noch theoretische Chancen auf eine zweite Amtszeit wären ihm geblieben. Doch es kam anders. Überraschend früh und überraschend klar entscheidet Trump das Rennen mit rund drei Prozentpunkten Vorsprung für sich. Damit ist die erste große Entscheidung der Wahlnacht gefallen.

Wie der Umfrageexperte Nate Silver vom Wahlportal Fivethirtyeight bei ABC News sagte, verbessern sich Trumps Chancen auf eine Wiederwahl nun ungemein. Vor dem Sieg in Florida hatten Silver und sein Team lediglich eine zehn-prozentige Siegchance errechnet. Nun steige diese auf immerhin 33 Prozent, so der Experte. Schon vor diesem 3. November waren sich die Experten einig, dass Trumps Weg in eine neue Amtszeit über den Staat im Südosten der USA führen würde.

Auch in den anderen umkämpften südlichen Bundesstaaten sieht es gut für den Präsidenten aus. Große Hoffnungen hatten die Demokraten auch in Georgia und North Carolina gesteckt. In Georgia sieht es nach der Auszählung von gut einem Drittel der Stimmen nicht gut aus für Biden. Trump führt dort mit großem Vorsprung, etwas knapper sieht es in North Carolina aus, aber in beiden Staaten sieht die "New York Times" (Stand 3:00 Uhr) Trump vorn.

Demokraten droht Enttäuschung

Damit droht sich eine große Hoffnung der Demokraten nicht zu erfüllen: einen der drei Swing States Florida, Georgia oder North Carolina schon in der Wahlnacht "umzudrehen", also von den Republikanern zu erobern. Denn das würde Trump vor große Probleme stellen. Noch sind aber nicht alle Stimmen gezählt und die Entscheidung dort noch nicht gefallen. Nichtsdestotrotz zieht eine Enttäuschung für das Biden-Lager am Wahl-Horizont herauf.

Das Rennen um das Weiße Haus wird so aber nur spannender. Denn auch wenn Biden im Süden wenig zu holen scheint, wären diese Staaten sowieso nur so etwas wie das Sahnehäubchen für ihn gewesen. Bidens wichtigstes Ziel ist es, im alten demokratischen Stammland im Nordosten der USA wieder Siege einzufahren. Trump hatte 2016 knapp in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania gesiegt. Die drei Staaten will Biden zurückerobern, ob ihm das gelingt, lässt sich derzeit, mitten in der Nacht, noch nicht sagen. Wenn es ihm gelingt, kann er auch locker ohne Florida auf die erforderlichen 270 Stimmen im Wahlleute-Gremium kommen.

Hoffnung für Biden in Ohio, Zittern um Texas

Die Zahlen aus Ohio dürften ihm aber Hoffnung machen. Diesen Staat gewann Trump vor vier Jahren ebenfalls. Nach der Auszählung von rund 70 Prozent der Stimmen lagen Biden und Trump nahezu gleichauf. Dabei gewann der Demokrat einige Wahlkreise zurück, die Hillary Clinton bei der vorangegangenen Wahl noch verloren hatte. Das werteten Beobachter als hoffnungsfrohes Zeichen für den früheren Vizepräsidenten. Anfangs sah es für Biden noch deutlich positiver in Ohio aus - das dürfte aber mit den Briefwahlstimmen zu tun gehabt haben, die überwiegend von demokratisch gesinnten Wählern abgegeben wurden.

Ansonsten bietet die Wahlnacht noch keine großen Überraschungen. Beide Kandidaten gewannen reihenweise die Bundesstaaten, wie es vorausgesagt wurde. Problemlos fuhr Biden etwa New York, New Jersey und Connecticut ein, Trump ebenso sicher typisch konservative Südstaaten wie Alabama, Mississippi oder Louisiana. Spannend ist es hingegen tatsächlich in Texas, der eigentlich idealtypischen konservativen Hochburg. Doch durch den starken Zuzug von Mittel- und Südamerikanern sowie liberaler gesinnter Menschen aus anderen Teilen der USA hat sich viel in dem Staat bewegt. Ein Sieg Bidens dort wäre eine Sensation und eine Katastrophe für Trump. Trotz aller vom Herzen fallender Steine muss also weiter im Oval Office gezittert werden.