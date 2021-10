In den Verhandlungen zum Brexit waren die Fischerei-Rechte zwischen Frankreich und Großbritannien ein Streitpunkt. Nach dem EU-Austritt gibt es weiterhin Diskussionen um Fanglizenzen. Frankreich droht nun mit Vergeltungsmaßnahmen.

Im Streit um Fischereilizenzen mit Großbritannien hat Frankreich erneut mit der Drosselung der Stromversorgung auf der britischen Kanalinsel Jersey gedroht. "Wir werden den Einwohnern von Jersey nicht sagen, dass sie diesen Winter keinen Strom haben", sagte der französische EU-Staatssekretär Clément Beaune am Freitag im Sender BFM-TV. "Es kann aber gezielte Maßnahmen in einzelnen Bereichen geben", fügte er hinzu.

Großbritannien hat seit dem Brexit den französischen Fischern nicht alle beantragten Fischereilizenzen ausgestellt. Das hat in Frankreich zu Verärgerung geführt. Deswegen wolle er Großbritannien nun eine Botschaft vermitteln, sagte Beaune: "Ihr seid ausgetreten, jetzt hört auf, uns zu sagen, dass Ihr uns nicht mehr braucht", sagte er. "Sie haben den Brexit vermasselt. Das war ihre Wahl und ihr Misserfolg, nicht unserer", fügte er hinzu. "Sie können ihre Versorgungsprobleme mit Weihnachtsputen nicht lösen (...), indem sie auf unsere Fischer eindreschen", spottete Beaune.

Jersey liegt rund 30 Kilometer vor der Küste der Normandie, die Gewässer gelten als besonders fischreich. Das von der EU ausgehandelte Post-Brexit-Abkommen sieht vor, dass europäische Fischer weiterhin in bestimmte britische Gewässer fahren können, sofern sie eine Lizenz erhalten. Diese wird ihnen erteilt, wenn sie nachweisen können, dass sie schon zuvor dort gefischt haben. Das ist nach Angaben französischer Fischer nicht einfach.

Die Fischerei-Rechte waren einer der Knackpunkte in dem Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien, das seit dem 1. Mai vollständig in Kraft ist. Im Mai war der Streit um die Fischerei-Rechte zwischen Frankreich und Großbritannien kurzzeitig eskaliert: Als dutzende französische Fischkutter mit einer Blockade des Hafens von Saint Helier auf Jersey drohten, schickte die britische Regierung Kriegsschiffe in das Seegebiet. Frankreich schickte daraufhin ebenfalls Marineschiffe los.