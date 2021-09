Gefährdungslage an der Synagoge in Hagen

Polizeieinsatz zu Jom Kippur Gefährdungslage an der Synagoge in Hagen

Vor zwei Jahren versuchte ein rechtsextremistischer Attentäter, in der Synagoge von Halle ein Massaker anzurichten. Er scheiterte an der Tür. Nun feiern die Juden weltweit wieder ihren Versöhnungstag. In Hagen meldet die Polizei eine "Gefährdungslage". Eine schwer bewaffnete Hundertschaft sichert das Haus.

Während der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur beginnt, hat die Polizei in Hagen in Nordrhein-Westfalen eine Synagoge umstellt. Wie die Polizei Dortmund am Abend mitteilte, lagen "Hinweise über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung" vor. "Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde." In der Synagoge befänden sich jedoch keine Menschen, es gebe somit keine akute Gefährdung für Personen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzlage sei "statisch".

Die "Westfalenpost" berichtete, dass schwer bewaffnete Polizisten die Synagoge umstellt hatten. Eine Hundertschaft war demnach im Einsatz, der Bereich um die Synagoge war weiträumig abgesperrt. Gleichzeitig beginnt der höchste jüdische Feiertag, Jom Kippur, ein Fasten- und Ruhetag. In Israel und weltweit besuchen zu diesem Anlass Millionen Juden die Synagogen. Der Bereich um die Synagoge sei weiträumig gesperrt. "Polizisten stehen in einer Kette dicht beieinander und lassen niemanden durch", schrieb die Zeitung weiter.

Der Hagener Oberbürgermeister habe einen Auswärtstermin abgebrochen und sich ein Bild der Lage vor Ort gemacht, berichtete die Zeitung. "So wenig wir auch über die genaue Situation wissen - in unseren Gedanken sind wir bei der Jüdischen Gemeinde Hagen", erklärte der parteilose Politiker laut dem Bericht. Die Synagoge und die Jüdische Gemeinde waren zuletzt im Mai in den Fokus gerückt. Damals war es zu Irritation gekommen, als die Stadt eine israelische Flagge vor dem Rathaus abgehängt hatte.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul ließ sich über den Polizeieinsatz an einer jüdischen Einrichtung in Hagen unmittelbar unterrichten. "Der Minister ist umfassend informiert über die mögliche Gefährdungslage", sagte ein Sprecher am Abend.

Vor zwei Jahren zu Jom Kippur hatte ein rechtsterroristischer Attentäter versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen und die dort betenden Juden zu töten. Als das misslang, weil er die schwere Tür nicht überwinden konnte, erschoss er eine Passantin. Im Anschluss tötete er in einem nahen Döner-Imbiss einen alten Mann und verletzte auf seiner Flucht weitere Menschen. Im Dezember 2020 wurde der rechtsextreme Attentäter zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.