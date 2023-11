Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas geht in die Verlängerung. Zwei Frauen kommen am Nachmittag in Freiheit. Weitere zehn Geiseln sollen noch heute den Gazastreifen verlassen.

Nach der eintägigen Verlängerung der Feuerpause im Gazastreifen hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas zwei weitere israelische Geiseln freigelassen. Die israelische Armee nahm die beiden Frauen nach eigenen Angaben am Nachmittag in Empfang. Nach Angaben eines Hamas-Vertreters gegenüber AFP sollten im Laufe des Tages insgesamt zehn israelische Geiseln freigelassen werden. Derweil bekannte sich die Hamas zu einem Anschlag in Jerusalem, bei dem nach israelischen Angaben am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet wurden.

Nach Angaben aus dem Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ist eine der beiden befreiten Geiseln die französische Doppelstaatlerin Mia Shem, die am 7. Oktober auf dem Musikfestival in der Negev-Wüste verschleppt worden war. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von "großer Freude" über die Freilassung. Die Hamas hatte Mitte Oktober ein Video der 21-Jährigen veröffentlicht, in dem sie am Arm verletzt zu sehen war. Die zweite freigelassene Geisel ist die 40-jährige Amit Soussana.

Die weiteren Geiseln, deren Freilassung geplant war, sollten israelischen Behörden zufolge "in den kommenden Stunden" ans Rote Kreuz übergeben werden. Geplant war zudem wie in den vergangenen Tagen die Entlassung weiterer 30 palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen.

Feuerpause endet Freitag um 6 Uhr Ortszeit

Möglich geworden waren die weiteren Freilassungen, nachdem am Morgen die israelische Armee und die Hamas eine Verlängerung der seit vergangenem Freitag geltenden Feuerpause im Gazastreifen verkündet hatten - kurz, bevor diese ausgelaufen wäre. Die Hamas, Israel und der Vermittlerstaat Katar sprachen von einer eintägigen Verlängerung, die Feuerpause würde somit ohne weitere Verlängerung am Freitagmorgen um 7.00 Uhr (Ortszeit, 6.00 MEZ) auslaufen.

Insgesamt wurden bisher seit Inkrafttreten der Waffenruhe am vergangenen Freitag 72 israelische Frauen und Kinder sowie etwa 30 weitere ausländische Geiseln, überwiegend Gastarbeiter aus Thailand, von der Hamas freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel bislang 210 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen.

Bei ihrem brutalen Überfall auf Israel am 7. Oktober hatte die Hamas rund 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Miliz waren nach Israel eingedrungen und hatten nach israelischen Angaben auch etwa 1200 Menschen getötet.