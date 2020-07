Hessens Innenminister Peter Beuth (l.) nahm Münchs Bitte um Versetzung in den einstweiligen Ruhestand an.

Mehrere Personen erhalten rechtsextreme Drohmails. Die Spur führt die Ermittler zu Computern der hessischen Polizei. Dort sollen unberechtigt Information abgefragt worden sein. Der Polizeipräsident weiß davon - und bittet den Innenminister nun um seinen Rücktritt. Der nimmt an.

Der Skandal um rechtsextreme Drohmails in Hessen hat personelle Konsequenzen. Der Polizeipräsident des Landes, Udo Münch, ist zurückgetreten. Landesinnenminister Peter Beuth sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", er habe Münchs Bitte um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen.

Münch sei frühzeitig darüber informiert worden, dass Drohmails an die Linken-Politikerin Janine Wissler in Verbindung mit einer Abfrage an einem Polizeicomputer stehen könnten, berichtete die Verlagsgruppe Rhein Main kurz diesen Dienstag. Er werfe sich vor, diese Information nicht weitergegeben zu haben. Der Rechner, von dem die unberechtigte Abfrage ausgegangen sein soll, habe in einem Polizeirevier in Wiesbaden gestanden, heißt es in dem Bericht. Welcher Polizist die Daten von Wissler abgefragt habe, sei unklar.

Neben Wissler haben auch die Anwältin Seda Basay-Yildiz und die Kabarettistin Idil Baydar Drohschreiben erhalten. Sie habe davon erst durch einen Journalisten erfahren, sagt Baydar, die nach eigenen Angaben seit März 2019 bedroht wird. Von der Polizei habe sie bis heute nichts gehört. Sie würde sich gerne wieder sicher fühlen, "und nicht das Gefühl haben, dass ich vor der Polizei Angst haben muss".

Verdacht auf rechtsextremes Netzwerk in Hessens Polizei

Mehrere Menschen seien von den Schreiben betroffen gewesen, sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die gegen Unbekannt ermittelt. Angaben zu der Anzahl oder den Namen der Betroffenen machte sie nicht. Einige der Daten seien von Polizeicomputern in Wiesbaden abgerufen worden. Bereits im vergangenen Jahr war wegen des Verdachts eines rechtsextremen Netzwerks innerhalb der Polizei in Frankfurt am Main ermittelt worden.

Hessens Innenminister Beuth sagte vergangenen Donnerstag, dass er erst einen Tag zuvor von der Datenabfrage erfahren habe. Er hatte in der vergangenen Woche einen Sonderermittler zu den Drohmails eingesetzt: Der Direktor der Kriminaldirektion im Frankfurter Polizeipräsidium, Hanspeter Mener, übernahm federführend die Ermittlungen. Der 54-Jährige soll dem Landespolizeipräsidenten über alle Ermittlungsstände unmittelbar berichten. Beuth hatte gesagt, die Vorfälle nährten den Verdacht eines rechtsextremen Netzwerks in der hessischen Polizei, auch wenn ihm dafür keine Belege vorlägen.

Unterdessen wurde in Hessen Kritik an Beuth laut. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, Günter Rudolph, bezeichnet den Innenminister als "Belastung für die Aufklärung der Affäre". Beuth habe das Landeskriminalamt "zum alleinigen Sündenbock" erklärt, kritisiert er.