Lange Staus und Luftverschmutzung lasten auf den Bewohnern von Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Nun soll eine Hochbahn Abhilfe schaffen. Dies ist jedoch nicht die einzige Maßnahme, die die indonesische Regierung inzwischen ergriffen hat.

Die indonesische Hauptstadt Jakarta erstickt in Verkehrschaos und Luftverschmutzung - jetzt soll ein neuer Skytrain die Megametropole entlasten. Die umgerechnet fast zwei Milliarden Euro teure Hochbahn mit dem Namen LRT Jabodebek wurde von Präsident Joko Widodo offiziell eingeweiht. Das fahrerlose, 41,2 Kilometer lange Transportsystem verbindet ab sofort das Zentrum von Jakarta mit mehreren Satellitenstädten.

Baubeginn war 2015, jedoch kam es unter anderem durch die Corona-Pandemie zu Verzögerungen. Indonesien ist die größte Wirtschaftsmacht Südostasiens. In Jakarta leben rund zehn Millionen Menschen, in seiner Metropolregion sogar mehr als 34 Millionen. In der Liste der Orte mit der höchsten Luftverschmutzung weltweit rangiert die Stadt regelmäßig auf den vordersten Plätzen. "Jeden Tag fahren 996.000 Fahrzeuge nach Jakarta hinein. Daher kommt es immer zu Staus und Umweltverschmutzung", sagte Widodo.

Die Regierung baut in der Region Kalimantan auf der Insel Borneo derzeit bereits eine neue Hauptstadt: Nusantara. Denn Jakarta mit seinem Smog und dem Verkehrschaos ist auf lange Sicht nicht mehr tragbar. Zudem sinkt die Stadt immer mehr ab - die Folge sind häufige Überschwemmungen.

Nur wenige Städte auf der Welt verfügen über ein Hochbahnsystem zur Verkehrsentlastung - darunter Thailands Hauptstadt Bangkok. Der 1999 eröffnete BTS Skytrain hat insgesamt eine Streckenlänge von rund 68 Kilometern und zählt zu den schnellsten und meistgenutzten Verkehrsmitteln der Metropole.