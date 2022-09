Der neue König Charles III. will die Traditionen des britischen Könighauses fortführen. Er erneuert in seiner ersten Ansprache das Versprechen seiner Mutter, dem britischen Volk lebenslang zu dienen. In seiner ersten Ansprache wendet er sich auch direkt an die verstorbene Elizabeth II.

Der neue König Charles III. hat das Versprechen seiner Mutter zum lebenslangen Dienst an seinem Volk erneuert. Das sagte der 73-Jährige am Freitag in seiner ersten Rede an die Nation als neuer Monarch. Seine Mutter habe einst versprochen, "ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein", dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Dieses Versprechen habe sie gehalten und er wolle es nun erneuern, sagte Charles. Die Queen starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral.

Gleich zu Beginn der Ansprache betonte er, seine Mutter sei für ihn und seine gesamte Familie "ihr gesamten Leben eine beispiellose Inspiration gewesen." Er drückte seine große Dankbarkeit für ihren Dienst Dienst an die Nationen des Commonwealth aus. "Elizabeth war ein Leben lang ein Versprechen, ein Schicksal. Dieses Versprechen des lebenslangen Dienstes werde ich jetzt erneuern." Besonders betonte er, die Queen habe den "Fortschritt angestrebt, der uns als Nation großartig macht." Zudem habe sie "immer das Gute im Menschen" gesehen. An seine Mutter gewandt sagte er: "Mama, du hast jetzt deine letzte große Reise begonnen, um meinen geliebten Vater zu treffen."

Kurz vor der Ansprache empfing Charles die neue britische Premierministerin erstmals zu einer Audienz. Die ganz in Schwarz gekleidete Regierungschefin traf am Freitag am Buckingham-Palast in London ein, wie Fernsehbilder zeigten. An der Londoner St. Paul's-Kathedrale, an Westminster Abbey, auf Schloss Windsor und an Kirchen im ganzen Land erklang am Mittag zum Gedenken an die am Donnerstag auf ihrem schottischen Schloss Balmoral verstorbene Queen Glockengeläut. Anschließend wurden am Londoner Tower und weiteren Orten im Vereinigten Königreichs 96 Salutschüsse abgefeuert, einer für jedes Lebensjahr der Queen.

Charles III. wird am morgigen Samstag als neuer britischer König ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, soll die Zeremonie um 11 Uhr (MESZ) im St.-James's-Palast in London beginnen (ntv überträgt die Proklamation in einer Sondersendung ab 10:45 Uhr live). Die Proklamation wird eine Stunde später vom Balkon des Schlosses und anschließend von weiteren Orten im Vereinigten Königreich verlesen. Für die Ausrufung wird die Trauerbeflaggung an den königlichen Schlössern zeitweise ausgesetzt.