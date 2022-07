Eigentlich soll dieser Sonntag der große Tag der russischen Marine sein: Doch in Sewastopol auf der widerrechtlich annektierten Krim ist die Feierlaune dahin. Bei einem Drohnenangriff auf den Stab der Schwarzmeerflotte werden mehrere Menschen verletzt. Die Ukraine bestreitet, hinter dem Angriff zu stecken.

Auf der Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben in der Stadt Sewastopol der Stab der Schwarzmeerflotte mit einer Drohne angegriffen worden. Fünf Menschen seien dabei verletzt worden, teilte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mit. Später war von sechs Verletzten die Rede.

Der Gouverneur von Sewastopol macht "ukrainische Nazis" für den Angriff verantwortlich. (Foto: REUTERS)

"Am heutigen frühen Morgen haben ukrainische Nationalisten entschieden, uns den Tag der Marine zu verderben", schrieb Raswoschajew. Die Drohne sei in einem Hof des Stabquartiers eingeschlagen. Die Feierlichkeiten zu dem in Russland in vielen Regionen begangenen Tag wurden für Sewastopol abgesagt. Russland hatte die zur Ukraine gehörende Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert.

Nach vorläufigen Erkenntnissen handele es sich bei dem Angriffsobjekt um eine Drohne, teilte Raswoschajew weiter mit. Die Verletzten seien Mitarbeiter des Stabs der russischen Schwarzmeerflotte. Tote gebe es nicht. "Ich bitte darum, die Ruhe zu bewahren und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben", schrieb Raswoschajew. Der Inlandsgeheimdienst FSB arbeite an der Aufklärung des Falls. Es ist das erste Mal seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar, dass die russischen Behörden einen derartigen Angriff auf ihre Streitkräfte melden.

Die Ukraine bestreitet indes, den Generalstab der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol angegriffen zu haben. Die russischen Anschuldigungen seien "eine absichtliche Provokation", sagte ein Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa in einem auf Telegram veröffentlichten Video. "Die Befreiung der besetzten ukrainischen Krim wird auf eine andere, viel effektivere Weise erfolgen."

Putin nimmt Parade ab

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt zum "Tag der Marine" an diesem Sonntag in Sankt Petersburg eine Parade mit Kriegsschiffen, Flugzeugen und Tausenden Soldaten ab. Das traditionelle Ereignis nutzt der Kremlchef auch als Machtdemonstration gut fünf Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Paraden zur Ehrung der Seestreitkräfte mit ihren verschiedenen Flotten sind in mehreren Regionen Russlands geplant.

Teilnehmen sollen 40 Kriegsschiffe, darunter auch U-Boote. Auch im Mittelmeer plant Russland nach Kremlangaben eine Marine-Parade im Hafen der syrischen Stadt Tartus. Russland steht im Krieg in Syrien an der Seite des syrischen Diktators Baschar al-Assad.