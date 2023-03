Habecks Freiheitsbegriff könnte sich auch Kremlchef Putin anschließen. Zu dieser Entgleisung lässt sich FDP-Vize Kubicki in einem Interview herab. Einen Tag später rudert er zurück.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich nach einem Putin-Vergleich bei Vizekanzler Robert Habeck entschuldigt. "Ich möchte mich in aller Form bei Robert Habeck entschuldigen", hieß es in einer Erklärung Kubickis. "Ihn in eine Reihe mit einem gesuchten Kriegsverbrecher zu stellen, ist völliger Quatsch und eine Entgleisung. Das geht so gar nicht." Robert Habeck sei "ein aufrechter Demokrat, und ich streite lieber mit ihm in der Sache als über den Weg der Diffamierung", fügte der FDP-Politiker hinzu.

Dem Abo-Sender "Massengeschmack-TV" hatte Kubicki mit Blick auf Habeck gesagt: "Er meint, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das bedeutet: Wer sich selbst freiwillig unterwirft, der ist wirklich frei. Und wer dagegen opponiert, dass er sich unterwerfen muss, wer eigene Entscheidungen treffen muss, der ist in Wahrheit unfrei. Denn er ist ja gezwungen zu opponieren. Das ist ein Freiheitsbegriff, den könnte Wladimir Putin problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmilieu übersetzen."

Unverständnis erntete Kubicki auch von Regierungsseite. "Das halte ich für absolut unangebracht", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Kubicki habe sich zwar inzwischen entschuldigt, "trotzdem verstehe ich es nicht, wie man zu so einer Aussage kommt".

Die Äußerungen von Kubicki, der auch Vizepräsident des Bundestags ist, hatten für große Empörung gesorgt. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt warf im "Tagesspiegel" Kubicki vor, das Amt des Bundestagsvizepräsidenten zu beschädigen, und auch seiner eigenen Partei zu schaden: "Die FDP als Ganzes muss aufpassen, dass sie sich nicht weiter ins Abseits stellt", hatte sie gesagt. "Wolfgang Kubicki verletzt einmal mehr die Würde des Amtes, und inhaltlich mutiert die FDP zur Nein-Sager-Partei. Das finde ich sehr bedauerlich und bedenklich."