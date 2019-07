Malta will alle 65 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Alan Kurdi" an Land lassen. Die Menschen sollen auf andere europäische Länder verteilt werden. Zuvor hatte es Gespräche mit der EU-Kommission und Deutschland gegeben.

Für die Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Alan Kurdi" geht ihre Reise auf dem Meer zu Ende: Malta hat sich bereit erklärt, die 65 Geflohenen an Land zu lassen. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, lässt der Inselstaat das Rettungsschiff anlegen. Die Menschen würden umgehend auf andere europäische Länder verteilt, teilen die Behörden Maltas nach Gesprächen mit der EU-Kommission und Deutschland mit.

Zuvor hatte sich die Lage auf dem Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye aus Regensburg zugespitzt. Malta hatte sich zunächst bereit erklärt, drei in der Hitze kollabierte Migranten an Land zu lassen. "Drei der Geretteten sind in sehr schlechtem Zustand. Sie sind stark abgemagert und geschwächt und müssen dringend zur medizinischen Behandlung an Land gebracht werden", sagte Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler in einem Telefonat.

Die "Alan Kurdi" befindet sich seit Tagen auf einer Irrfahrt auf dem Mittelmeer. Kein sicherer Hafen wollte die 65 von einem überfüllten Schlauchboot vor der libyschen Küste geretteten Menschen an Land lassen. Am Sonntag verbot nach Italien zunächst auch Malta dem Schiff das Einlaufen in seine Hoheitsgewässer.