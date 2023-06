Der Dammbruch am Dnipro zwingt der Ukraine nicht nur eine verheerende Flutkatastrophe auf. Das abfließende Wasser könnte zudem auch den weiteren Kriegsverlauf beeinflussen. Am AKW Saporischschja entsteht eine riesige offene Flanke, wie Satellitenfotos zeigen.

Die Flutkatastrophe im Süden der Ukraine führt zu massiven Veränderungen am Dnipro. Der einst 230 Kilometer lange Kachowka-Stausee läuft nach dem Dammbruch bei Nowa Kachowka ungehindert leer. Eine volle Woche nach der Zerstörung der Sperrmauer ist ein Großteil der riesigen Wasserfläche zwischen Nikopol am Nordufer und Enerhodar auf der Südseite verschwunden, wie aktuelle Satellitenfotos belegen.

Für die russischen Besatzungstruppen am Südufer des Dnipro ergibt sich daraus eine vollkommen neue Situation. Bisher waren sie am Kachowka-Stausee durch eine riesige Wasserfläche von ihren Gegnern getrennt. Binnen einer Woche ist der Wasserspiegel jedoch um gut acht Meter gefallen. Das Staubecken ist zwischen Nikopol und Enerhodar fast komplett entleert, es beginnt von den Rändern her auszutrocknen. Weite Flächen des Seegrunds liegen offen in der Sonne.

Die Aufnahmen aus dem All belegen, wie inmitten der rund 1000 Kilometer langen Front in der Ukraine ein neuer, weitgehend ungedeckter Abschnitt entsteht. Auf Höhe des Kernkraftwerks Saporischschja war der Stausee bis vor kurzem fünf bis zehn Kilometer breit. Jetzt zieht sich der Dnipro in der Mitte des entleerten Staubeckens in einen neuen, schmalen und stark gewundenen Flusslauf zurück.

Das Kühlbecken der Nuklear-Anlage ist von der Frischwasserzufuhr abgeschnitten. Die sechs Reaktorblöcke sind zwar abgeschaltet. Das Kraftwerk benötigt aber dennoch laufend Wasser zur Kühlung, um eine mögliche Kernschmelze zu verhindern. Experten der Atomenergie-Organisation IAEA gehen davon aus, dass die im Becken gespeicherte Wassermenge für "mehrere Monate" zur Kühlung ausreichen sollte. Alle Hoffnungen ruhen allerdings darauf, dass der Damm des Speicherbeckens nicht beschädigt wird - und dass das Atomraftwerk in den kommenden Monaten nicht ins Kreuzfeuer gerät.

Das steht jedoch durchaus zu befürchten: Vor dem Dammbruch war der Stausee an dieser Stelle zwischen fünf und zehn Kilometer breit. Auf dem Südufer steht seit den ersten Kriegswochen russisches Militär, das dort unter anderem auch das Gelände des Atomkraftwerks kontrolliert. Die nächstgelegenen ukrainischen Positionen befinden sich bisher auf dem Nordufer östlich von Nikopol.

Der Dammbruch gefährdet nicht nur die Kühlwasserversorgung des Atomkraftwerks am Südufer des Stausees. Die Katastrophe verändert auch die militärische Lage: Im weiteren Verlauf des Krieges könnte durch das entstandene Terrain ein neues Operationsgebiet in der ungedeckten Flanke der russischen Armee entstehen.

Das Südufer am Kachowka-Stausee war Berichten zufolge bisher vergleichsweise schwach befestigt. Bisher musste das russische Militär hier nur Überfälle ukrainischer Kommando-Einheiten mit Booten fürchten. Nach dem Dammbruch wirkt der zunehmend breiter werdende Uferstreifen wie entblößt. Um diesen Bereich zu sichern, müssten die Russen weitere Truppenkontingente in einen bisher weitgehend ruhigen Frontabschnitt verlegen.

Die jüngsten Aufnahmen aus der Region stammen vom europäischen Erdbeobachtungssatelliten Sentinel 2 und wurden am 13. Juni aufgenommen: Die AKW-Anlagen bei Enerhodar liegen hier rechts unten im Bild und sind teils von Wolken verdeckt. Das Vergleichsfoto ist dagegen vom 5. Juni: Zu sehen ist also die Situation am Stausee unmittelbar vor dem Dammbruch.

Kühlwasser-Speicher am AKW Saporischschja: Dieses Satellitenbild zeigt die Lage am 9. Juni. (Foto: © Planet Labs GmbH)

Der Dammbruch enthüllt Gelände, das fast siebzig Jahre lang unter Wasser stand. Bei sommerlichen Witterungsbedingungen könnte sich der teils schlammige Untergrund bald verfestigen. Schließlich befand sich hier vor der Flutung in den 1950er-Jahren größtenteils fester Boden mit Straßen, Höfen und ganzen Siedlungen.

Der Kachowka-Damm selbst befindet sich in diesem Ausschnitt nicht im Bild. Das Bauwerk liegt rund 120 Kilometer flussabwärts entfernt im Südwesten. Das verbliebene Wasser im leerlaufenden Stausee fließt weiter ab. Die Überreste des Damms bei Nowa Kachowka halten nichts mehr auf. Die Breschen sind zu groß, um sie schnell zu reparieren. Zudem liegt die Staumauer im Niemandsland zwischen den Fronten.

Der Betreiber der ukrainischen Wasserkraftwerke hat zudem angekündigt, den Abfluss an den übrigen Dämmen am Dnipro zu verringern. Erklärte Absicht von Ukrhydroenergo ist es, Wasser für die Stromerzeugung im kommenden Winter zu speichern.