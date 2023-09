Am Samstagabend lädt Zieschütz bei Bautzen zu seinem 5. Oktoberfest ein. Das Festzelt ist gut besucht, die Stimmung prächtig - erst recht, als "Erika" gespielt wird. Das Marschlied aus der NS-Zeit begleiten mehrere Besucherinnen und Besucher mit dem Hitlergruß.

Die sächsische Polizei überprüft ein Video einer Oktoberfestparty, in dem mehrfach der Hitlergruß gezeigt wird. "Wir haben Ihr Video gesichert und an die zuständige Polizeidirektion gesendet", kommentiert die Polizei Sachsen die Aufnahme auf der Plattform X, wo sie am späten Sonntagabend veröffentlicht wurde. Zugleich stellt das Social-Media-Team der Polizei klar, dass es ein anderes Vorgehen bevorzugt hätte: "Der bessere Weg wäre hier aber der direkte Anruf auf dem Revier gewesen", heißt es. "Eine Meldung über X bringt immer unnötigen Zeitverzug mit sich."

Die Aufnahme stammt den Angaben zufolge vom 5. Zieschützer Oktoberfest. Die Gemeinde bei Bautzen in Ostsachsen lud am Samstag ins Festzelt ein. In der Aufnahme tanzen die Besucherinnen und Besucher zum Marschlied "Erika", das um 1930 herum von Herms Niel komponiert wurde. Der Liedermacher trat 1933 in die NSDAP ein und wurde führender Kapellmeister beim Reichsmusikzug des Reichsarbeitsdienstes. Viele seiner Marschlieder wurden für NS-Propaganda eingesetzt - ein Umstand, der auch in Zieschütz bekannt zu sein scheint.

In der Aufnahme aus dem Festzelt sind mehrere in bayerische Trachten gekleidete Besucherinnen und Besucher zu sehen, die das Marschlied nicht nur mitsingen, sondern ausgiebig mit dem Hitlergruß begleiten. Im Vordergrund des Videos hebt eine junge blonde Frau ihren ausgestreckten rechten Arm gleich sechsmal im Takt der Musik schräg von der Brust aus nach oben an. Im Hintergrund zeigt ein junger Mann in der nur 16 Sekunden langen Aufnahme insgesamt 14 Hitlergrüße.

Das Verifzierungsteam von RTL/ntv kann Echtheit und Aktualität der Aufnahme bestätigen: Das Video befindet sich erst seit Sonntag im Umlauf. Die Festzelt-Dekoration deckt sich mit anderen Aufnahmen der Oktoberfestparty, die unter anderem auf Instagram einsehbar sind.