Die "Reichsbewegung" wittert hinter den Schutzmaßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronavirus-Pandemie eine Verschwörung. Die Gruppierung ruft im Netz zum Widerstand durch Boykott und zivilen Ungehorsam auf und will Virologen und Politiker strafrechtlich verfolgen lassen.

Eine Gruppe von "Reichsbürgern" formiert sich gegen die von der Bundesregierung angeordneten Schutzmaßnahmen in der Coronavirus-Krise. Die selbst ernannte "Reichsbewegung" will Politiker, Staatsbeamte, Virologen und Vertreter der Medien strafrechtlich verfolgen lassen, weil sie für die "Inszenierung des unglaublich dreisten Corona-'Virus'-Theaters" verantwortlich seien. Das berichtet die "Tagesschau" unter Berufung auf eine E-Mail der Gruppierung. Die unbekannten Urheber bezeichnen darin das Vorgehen der Bundesregierung als "Vernichtungskrieg gegen die europäischen Völker und besonders gegen uns Deutsche".

In dem Aufruf heißt es, dass ab dem 1. Mai Menschen durch Boykott der Maßnahmen oder zivilen Ungehorsam "koordinierten Widerstand" leisten sollen. Alle Corona-Panikmacher, Impf-Propagandisten und Denunzianten, ebenso aber auch Befürworter von Tracking-Apps und der Bargeld-Abschaffung sollten ganz energisch in die Schranken gewiesen werden. Ein besonderes Augenmerk legt die "Reichsbewegung" dabei auf die Virologen des Robert-Koch-Instituts. Alle führenden Vertreter des RKI, der Virologie- und Impfstoff-Lobbys seien für immer hinter Gitter zu bringen, heißt es in dem Aufruf.

Sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland an und weigern sich oft, Steuern zu zahlen. Die Sicherheitsbehörden rechnen aktuell 19.000 Menschen dieser Szene zu, darunter 950 Rechtsextremisten. Einige Gruppierungen berufen sich auf ein selbst definiertes "Naturrecht", andere auf das historische Deutsche Reich. Viele unter ihnen behaupten, die Bundesrepublik sei in Wirklichkeit kein Staat, sondern ein Unternehmen. Sie erkennen Gesetze und Behörden nicht an und wehren sich teilweise gewaltsam gegen staatliche Maßnahmen.

Die "Reichsbewegung" wird im Berliner Register als neonazistische Gruppierung geführt. Sich selbst bezeichnet die Gruppierung als "patriotische Befreiungsbewegung", die die deutschen Außengrenzen von 1871 wiederherstellen möchte.