Eigentlich soll Bundeskanzler Scholz im Verteidigungsausschuss Rede und Antwort zu seiner Ukraine-Politik stehen. Doch weil er offenbar immer wieder ausweichend antwortet, verlassen mehrere FDP-Mitglieder des Gremiums den Raum. Anschließend zeigen sie sich unzufrieden.

Bei der Befragung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Verteidigungsausschuss ist es zu einem Eklat gekommen. Weil der Kanzler von der SPD aus ihrer Sicht auf Fragen ausweichend geantwortet hat, verließ eine Gruppe von Ausschussmitgliedern der mitregierenden FDP vorzeitig den Raum. Das bestätigten mehrere Sitzungsteilnehmer.

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Henning Otte von der Unionsfraktion schrieb auf Twitter: "Kurios statt konstruktiv gibt der Bundeskanzler keine konkrete Aussage zu einem erwarteten Besuch nach Kiew." Die FDP-Fraktion habe daraufhin die Sondersitzung des Verteidigungsausschusses verlassen. "Koalitionsfrieden sieht anders aus", so CDU-Politiker Otte.

Die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP teilte ntv.de mit, dass ihre Fraktion sich freue, dass Kanzler da war. "Es war ein guter erster Auftakt und der Kanzler hat zugesagt, das fortzusetzen. Man bleibt, bis der Gast geht", sagte sie weiter in Anspielung auf ihre Parteikollegen.

Der verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, Marcus Faber, der die Sitzung frühzeitig verlassen hatte, zeigte sich unzufrieden. "Wir haben heute den Bundeskanzler im Verteidigungsausschuss gehabt und als Freie Demokraten sind wir der Auffassung, dass er die Chance hatte, zu erklären wie wir der Ukraine besser helfen gegen Putins Angriffskrieg. Diese Chance hat er leider nicht genutzt", sagte Faber anschließend. Scholz habe wortreich geantwortet, "aber leider nicht unbedingt inhaltsreich wenn es um die Ukraine geht".

"Wir haben die Ankündigung einer Zeitenwende", so Faber weiter. "Aber was eben auch kommen muss, ist eine konkrete zeitnahe Unterstützung der Ukraine und hier haben wir heute leider keine neuen Ankündigungen gehört. Das bedauern wir als Freie Demokraten." Auf Twitter schrieb Faber, der Bundeskanzler habe heute die Chance gehabt, sich im Verteidigungsausschuss zur Ukraine zu erklären. "Leider wurden viele Antworten nicht gegeben. Ich hoffe, dass wir dies nachholen können." Der Tweet wurde später gelöscht.

Brugger spricht von "peinlicher Aktion" der FDP

Grünen-Verteidigungspolitiker Agnieszka Brugger sprach von einer "sehr peinlichen Aktion" der FDP-Abgeordneten. Der Bundeskanzler habe schon aus rechtlichen Gründen nicht über mögliche geplante Waffenlieferungen plaudern dürfen, sagte Brugger ntv.de. Er habe aber dennoch versucht, auf alle Fragen zu antworten. "Ich fand das einen sehr guten Termin", so Brugger. Neben einer möglichen EU-Perspektive der Ukraine sei es auch um die Frage der Lieferung schwerer Waffen gegangen. Scholz habe bekräftigt, das nie ausgeschlossen zu haben, solange die Lieferung in enger Abstimmung mit den Verbündeten geschieht.

"Die Reaktion der FDP habe ich so in 12 Jahren im Parlament noch nicht erlebt", sagte der CDU-Politiker Johann Wadephul, der stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss ist. Der Vorfall sei "symptomatisch für die Führungsschwäche des Kanzlers" und sei auch "symptomatisch für den Zustand der Ampelkoalition", so Wadephul. Der Bundeskanzler tue "zu wenig, zu spät". "Die Ampel flackert bei zentralen politischen Fragen, und auch bei der Außen- und Sicherheitspolitik", sagte er. "Die Frage: Wo ist Olaf Scholz, wird immer dringender."

Anmerkung: Ursprünglich hieß es im Text, dass alle FDP-Mitglieder des Ausschusses frühzeitig den Raum verlassen hätten. Dies war falsch und wurde korrigiert. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.