In Sonneberg gibt es erneut Wirbel um AfD-Politiker Sesselmann. Dieser hat dort vor Kurzem sein Amt als Landrat angetreten und begibt sich zu einem Auftritt in einer Grundschule. Dort könnte er jedoch möglicherweise gleich gegen eine wichtige Regel verstoßen haben.

In ganz Deutschland hat die Wahl von Robert Sesselmann zum ersten AfD-Landrat der Bundesrepublik für großes Aufsehen gesorgt. Von der Aufregung betroffen ist auch seine erste Zeit im Amt in Sonneberg in Thüringen. Aktuell steht, mal wieder, der Nachwuchs in dem Landkreis im Zentrum des Geschehens. Nachdem ein Neonazi nach der Wahlparty AfD-Luftballons aus einem Auto heraus an Kinder einer Kita verschenkt hatte, gibt es nun Entrüstung über einen Auftritt von Landrat Sesselmann in einer Grundschule.

Dort sagte der AfD-Politiker durch ein Mikrofon an die Umstehenden gerichtet: "Wie gesagt, 2024 ist die Wahl, die Landtagswahl. Wenn Sie mit der bisherigen Politik, die dort betrieben worden ist, nicht einverstanden sind, dann haben Sie die Möglichkeit, ein Kreuz an einer bestimmten Stelle oder an einer richtigen Stelle zu machen." Die Frage, die sich nun auftut: machte Sesselmann mit dieser Aussage Wahlwerbung für seine Partei? Denn das wäre im Sinne der Neutralitätspflicht, die ihm als Landrat auferlegt ist, verboten. Bei der Veranstaltung waren sowohl Kinder als auch Erzieher und Eltern anwesend.

Der Politiker erwähnte die AfD zwar nicht direkt, doch trotzdem gibt es Kritik. Die Thüringer Linken-Politikerin Katharina König-Preuss twitterte: "Werbung für die AfD? An einer Grundschule? Das sollte sich vielleicht auch mal das Ministerium für Inneres anschauen. Für das Bildungsministerium sicher auch interessant."

Besorgte Eltern sollen Video weitergeleitet haben

Veröffentlicht hatte das Video vom Auftritt Sesselmanns die Twitter-Seite "Gegen die AfD". Ihren Angaben nach soll hinter der Aktion eine Initiative aus Sonneberg stehen. Die Aufnahmen seien von besorgten Eltern aus der Gemeinde zugesandt worden.

Sesselmann wurde Ende Juni in einer Stichwahl zum Landrat gewählt. Er erhielt über 50 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen einen CDU-Kandidaten durch. In ganz Deutschland sorgte das Votum für breite Kritik. Sonneberg ist zum Symbol für das Erstarken der AfD geworden, aber auch für den Widerstand gegen diese. Die Partei hatte zuletzt vor allem in Ostdeutschland in Umfragen deutlich zugelegt. In Thüringen kommt sie mittlerweile auf deutlich über 30 Prozent - trotz ihres rechtsextremen Chefs Björn Höcke.