Wolodymyr Selenskyj befindet sich derzeit in Italien, um dort für Unterstützung gegen die russische Invasion in der Ukraine zu werben. Danach soll es laut Regierungskreisen weiter nach Deutschland gehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Wochenende erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Deutschland kommen. Regierungskreise in Berlin bestätigten, dass der Besuch am Sonntag stattfinden wird. Ob Selenskyj schon am Samstagabend oder erst am Sonntag eintreffen wird, blieb zunächst unklar. Berlin bereitete sich aber mit hohen Sicherheitsmaßnahmen auf einen Politikerbesuch vor.

Selenskyj soll zudem mit dem Karlspreis geehrt werden. Dieser wird normalerweise in Aachen verliehen. In der vergangenen Woche war bereits aus Berliner Polizeikreisen verlautet, dass Selenskyj am kommenden Wochenende zu einem Besuch nach Berlin kommen werde - also direkt vor dem Termin in Aachen. Die Berliner Polizei leitete wegen dieser Informationen inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts des Geheimnisverrats ein.

Aus Deutschland erreichten Selenskyj zuvor gute Nachrichten: Die Bundesregierung sagte der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zu. Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und 4 Flugabwehrsysteme Iris-T-SLM bereitgestellt werden, wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte.

Derzeit ist Selenskyj zu einem Besuch in Rom. Dort will er die Spitzen des Staates treffen und um weitere Unterstützung für den Abwehrkampf gegen Russland werben. Bei einer Audienz beim Papst dürfte es dagegen eher um Frieden gehen.