Ab nächster Woche soll in Bayern eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Dann soll es neben der Lockerung der Maskenpflicht auch einen neuen Indikator für Corona-Maßnahmen geben, sagt Bayerns Ministerpräsident Söder.

In Bayern sollen ab nächster Woche neue Pandemie-Regeln gelten. Ministerpräsident Markus Söder hat für die kommende Woche eine Corona-Verordnung unabhängig von der Inzidenz angekündigt. "Wir brauchen ein neues Kapitel in der Corona-Bekämpfung", sagte Söder am Mittag. Mit steigender Impfquote sei es deshalb nötig, auch neue Maßnahmen und Leitlinien einzuführen.

"Wir werden eine einfachere und verständlichere Verordnung auf den Weg geben", sagte der CSU-Chef in München. Er betonte, Basis bleibe das seit dieser Woche geltende 3G-Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete. Zudem werde es Warnstufen geben, die die Krankenhausbelastung berücksichtigen. Je nach Bettenauslastung - auch bei Intensivbetten - werde es eine gelbe und rote Warnstufe geben, bei der es dann strengere Corona-Auflagen gebe.

Zudem soll die FFP2-Maskenpflicht in Bayern fallen. Künftig würden sogenannte medizinische Masken ausreichen. Allerdings könne, zum Beispiel bei stark steigenden Zahlen, diese Regel wieder verschärft werden. Im Herbst letzten Jahres hatte Bayern als erstes Bundesland eine FFP2-Maskenpflicht zum Beispiel für den ÖPNV eingeführt.

Söder betonte, dass es in Bayern keinen weiteren Lockdown wie in den ersten drei Corona-Wellen mehr geben solle. Dies sei im Umgang mit Geimpften und Genesenen rechtlich nicht mehr möglich. Außerdem werde, anders als in Baden-Württemberg, die Kontaktverfolgung, beispielsweise für Restaurantbesuche nicht abgeschafft. Einige Bundesländer waren in den letzten Tagen davon abgerückt.

Die nächste Kabinettssitzung in Bayern findet am kommenden Dienstag statt. Söder betonte, dass in den kommenden Tagen die Details zu den Neuerungen erarbeitet und anschließend im Kabinett besprochen würden.