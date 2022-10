IRIS-T SLM wird vom deutschen Waffenproduzenten Diehl aus Überlingen am Bodensee hergestellt.

Die Ukraine erhält aus Deutschland das hochmoderne Luftabwehrsystem IRIS-T SLM, welches bei der Bundeswehr selbst noch nicht im Einsatz ist. CSU-Chef Söder fordert nun die Anschaffung solcher Militärtechnik, um einen "Schutzschirm über Deutschland" aufzuziehen.

Nach der Lieferung eines deutschen Luftabwehrsystems vom Typ IRIS-T SLM an die Ukraine fordert CSU-Chef Markus Söder eine Anschaffung solcher Militärtechnik auch zum Schutz deutscher Großstädte. "Wir müssen Raketen- und Luftabwehrschutzsysteme für deutsche Städte installieren", sagte Söder der "Bild"-Zeitung. "Damit hätten wir einen kompletten Schutzschirm über Deutschland. Es reicht nicht, nur unsere Partner zu schützen, sondern wir müssen das auch für das eigene Land tun."

Deutschland hatte vor wenigen Tagen ein erstes hochmodernes Luftabwehrsystem IRIS-T SLM an die Ukraine geliefert. Drei weitere dieser Systeme sollen im kommenden Jahr folgen. Das IRIS-T SLM kann zur Abwehr von anfliegenden Raketen in einer Höhe bis zu 20 Kilometern und in einer Entfernung von bis 40 Kilometern eingesetzt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD zufolge kann das System "eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen" schützen.

Unter dem Eindruck massiver russischer Luftangriffe auf Wohngebiete und Infrastruktur in der Ukraine hatten Deutschland und 14 weitere Staaten erst am Donnerstag ein Projekt zur Verbesserung der europäischen Luftverteidigung auf den Weg gebracht: die sogenannte European Sky Shield Initiative. Mit dieser sollen mittels neuer Waffensysteme Lücken im derzeitigen NATO-Schutzschirm für Europa geschlossen werden. Defizite gibt es beispielsweise im Bereich ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen, aber auch bei der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern.

Deutschland verfügt derzeit für den näheren Bereich und die Bekämpfung von Flugzeugen und Hubschraubern über die Luftabwehrrakete Stinger. Auf die mittlere Distanz wirkt das größere Patriot-System, von denen Deutschland noch zwölf Abschussanlagen besitzt - was aber bei weitem nicht für den Schutz des gesamten Landes reicht. Bei der Abwehr ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen, wird der Bundeswehr sogar eine "Fähigkeitslücke" bescheinigt.