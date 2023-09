Söder will Aiwanger im Amt belassen

Nach Flugblatt-Affäre Söder will Aiwanger im Amt belassen

Bayerns Ministerpräsident Söder will seinen Stellvertreter Aiwanger trotz zahlreicher Vorwürfe in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten aktuell nicht entlassen. Das berichten mehrere Medien.

Trotz zahlreicher Vorwürfe in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger aktuell nicht entlassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in München. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) dies bereits unter Berufung auf "informierte Kreise" berichtet.

Für 11 Uhr hat CSU-Chef Söder "aus aktuellem Anlass" eine Pressekonferenz anberaumt, teilte die Staatskanzlei am Morgen mit. ntv und ntv.de übertragen live.

Landeswirtschaftsminister Aiwanger hatte, wie von Söder gefördert, 25 Fragen zu den Vorgängen in seiner Schulzeit beantwortet und seine Aussagen am Freitagabend übermittelt. Danach, hatte Söder angekündigt, wolle er sich zur weiteren Zusammenarbeit äußern. Zum Inhalt der Antworten war zunächst nichts bekannt geworden.

Die Vorwürfe gegen Aiwanger waren am vergangenen Wochenende laut geworden. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst über den Fall berichtet. Aiwanger hatte daraufhin eingeräumt, dass Exemplare eines antisemitischen Flugblatts in seinem Schulranzen gefunden wurden. Er bestreitet aber, der Urheber zu sein. Sein Bruder hatte am vergangenen Wochenende dafür die Verantwortung übernommen.

Der "Bild am Sonntag" sagte der Freie-Wähler-Chef mit Blick auf die 25 Fragen: "Ich weiß nicht, zu welcher Einschätzung der Ministerpräsident kommt, aber ich sehe nach meinen Antworten überhaupt keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung." Er forderte, nun wieder zur Tagesarbeit zurückzukehren.