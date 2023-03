Zum ersten Mal in der Geschichte muss sich ein ehemaliger Präsident wegen einer Straftat vor Gericht verantworten: Eine Grand Jury stimmt dafür, dass Donald Trump wegen mutmaßlicher Schweigegeld-Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels angeklagt wird. Trump spricht von "politischer Verfolgung".

Jetzt ist es offiziell: Der frühere US-Präsident Donald Trump wird angeklagt. Der Manhattaner Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg bestätigte, sein Büro habe den Anwalt von Trump kontaktiert, um dessen Überstellung zur Anklageerhebung nach New York zu koordinieren. Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, die Grand Jury in New York habe für eine Anklageerhebung gegen Trump wegen einer mutmaßlichen Schweigegeld-Zahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 gestimmt. Trump ist der erste frühere US-Präsident der Geschichte, gegen den Anklage in einem Strafverfahren erhoben wird. Die 23 Mitglieder der Gran Jury - einem Laiengremium - hatten im Geheimen getagt. Bei den Treffen legte das Team von Manhattans Oberstaatsanwalt Bragg die Beweislage dar, außerdem konnten Zeugen befragt werden.

Stormy Daniels soll 2006 eine Affäre mit Trump gehabt haben. Dessen Frau Melania hatte damals gerade den gemeinsamen Sohn geboren. (Foto: imago/UPI Photo)

Die bisher von der zuständigen Staatsanwaltschaft unter Verschluss gehaltene Anklageschrift werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, berichtet die "New York Times". Die konkreten Anklagepunkte sind noch unklar. Trumps Anwalt Joe Tacopina sagte dem Sender NBC News, sein Mandant werde sich voraussichtlich Anfang kommender Woche stellen und in Braggs Büro erscheinen. Der 76-jährige Republikaner müsste dann - zumindest gemäß der normalen Prozedur - erkennungsdienstlich behandelt werden. Dann würde ein Richter in seiner Anwesenheit die Anklage verlesen.

In dem Fall, wegen dem Trump nun angeklagt wird, geht es um eine Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar (rund 120.000 Euro) an Stormy Daniels vor der Wahl 2016. Der Pornostar mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford gibt an, 2006 eine Sex-Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser zurückweist. Die Zahlung an sich ist nicht illegal. Der Ex-Präsident könnte aber wegen einer Fälschung von Geschäftsdokumenten oder illegaler Wahlkampffinanzierung angeklagt werden.

Trump selbst hatte am 18. März erklärt, er solle drei Tage später festgenommen werden, und seine Anhänger zu Protesten aufgerufen. Zuvor hatten sich die Anzeichen für eine mögliche Anklage verdichtet. Die von Trump angekündigte Festnahme erfolgte aber nicht.

Trump spricht von Schikane

Trump reagierte empört auf die Nachricht. "Das ist politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung auf dem höchsten Niveau der Geschichte", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Republikaners, der bei der Wahl 2024 erneut als Präsidentschaftskandidat seiner Partei antreten will. Er sei Opfer einer "Hexenjagd" durch "die linksradikalen Demokraten". Diese hätten seit seiner ersten Präsidentschaftsbewerbung für die Wahl 2016 versucht, ihm politisch zu schaden und ihn mit diversen Untersuchungen auch während seiner Amtszeit schikaniert. "Die Demokraten haben gelogen, betrogen und gestohlen in ihrer Besessenheit, Trump zu 'kriegen', aber jetzt haben sie das Undenkbare getan - eine völlig unschuldige Person in einem Akt eklatanter Wahlbeeinflussung anzuklagen", beklagte Trump. "Das hat es in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben."

Das amerikanische Justizsystem als Waffe einzusetzen, um gegen einen politischen Gegner vorzugehen, der zufällig der führende republikanische Bewerber für das Präsidentenamt sei, das sei noch nie passiert, schrieb Trump weiter und sagte voraus, dies werde auf Präsident Joe Biden und seine Demokraten zurückfallen.

"Niemand steht über dem Gesetz"

Für Trumps früheren Anwalt Michael Cohen ist die Anklageerhebung gegen den ehemaligen US-Präsidenten "erst der Anfang". Nun müsse man die Anklageschrift für sich selbst sprechen lassen, erklärte Cohen. "Ich finde es jedoch tröstlich, dass sich das Sprichwort bewahrheitet, dass niemand über dem Gesetz steht, nicht einmal ein ehemaliger Präsident", sagte Cohen weiter. Er stehe zu seiner Aussage in dem Fall. Cohen hat sich inzwischen von seinem früheren Klienten losgesagt. Er zahlte nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag Trumps das Schweigegeld an Stormy Daniels, um im Präsidentschaftswahlkampf Schaden von seinem Boss abzuwenden. Trump und seine Anwälte räumen eine Zahlung ein, bestreiten aber, dass Trump eine Affäre mit der Darstellerin gehabt habe.

Der Anwalt von Stormy Daniels erklärte, die Anklage gegen Trump sei "kein Grund zur Freude". Die Wahrheit und Gerechtigkeit müssten sich aber durchsetzen, schreibt Clark Brewster bei Twitter. "Niemand steht über dem Gesetz."