Reiseziel erreicht: Greta Thunberg ist in New York angekommen.

Klimaaktivistin ist in New York

Klimaaktivistin ist in New York Thunberg: "Der Boden wackelt noch"

Am 14. August startet Greta Thunberg im englischen Plymouth zu ihrer Transatlantik-Reise mit dem Segelboot. Das Ziel: New York. Nun ist sie angekommen, will diese Woche noch vor dem Gebäude der Vereinten Nationen für den Klimaschutz demonstrieren.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nach ihrer Ankunft in New York überglücklich über die erfolgreiche Überquerung des Atlantiks. "Das war überraschend gut. Ich habe mich nicht ein Mal seekrank gefühlt", sagte die 16-Jährigeunmittelbar nach ihrer Ankunft in einem Hafen in Manhattan.

Unter Jubel sagte sie weiter: "All das hier ist sehr überwältigend. Der Boden wackelt noch." Am Freitag wolle sie an einem Klimaprotest vor dem Gebäude der Vereinten Nationen teilnehmen.

Am 14. August gestartet

Auch der norddeutsche Segelprofi Boris Herrmann erhielt nach dem Transatlantik-Törn kräftigen Jubel der Schaulustigen und jungen Aktivisten vor Ort. "Das ist ein großartiges Willkommen. Das ist sehr stark, wirklich emotional", sagte er - und hatte zugleich ein Lob für Thunberg übrig: "Sehr wenige Menschen hätten das geschafft."

Für Thunberg gehen in New York zwei entbehrungsreiche Wochen auf offener See zu Ende. Vor ihr liegen nun mehrere Klimaproteste und -konferenzen. Am 14. August war Thunberg im britischen Plymouth zu ihrem großen Transatlantik-Törn aufgebrochen. Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi brachten nicht nur sie, sondern auch ihren Vater Svante und einen Filmemacher über den Großen Teich.