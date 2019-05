Nach dem schlechten Abschneiden der Syriza bei der Europawahl in Griechenland zieht Regierungschef Tsipras die Reißleine. Noch am Wahlabend kündigt er an, die Wähler vorzeitig an die Urnen zu rufen.

Nach dem Wahldebakel für seine linke Syriza-Partei hat Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Er werde den Präsidenten Anfang Juni bitten, Neuwahlen anzusetzen, sagte Tsipras am Sonntagabend in einer Fernsehansprache. Statt wie ursprünglich vorgesehen im Oktober könnten die Wahlen damit bereits Ende Juni stattfinden.

Tsipras' Syriza-Partei kam bei der Europawahl einer Umfrage zufolge lediglich auf 25 Prozent der Stimmen und lag damit weit hinter der konservativen Oppositionspartei Nea Demokratia mit 33,5 Prozent.

Tsipras hatte die Europawahl im Vorfeld als "Vertrauensabstimmung" bezeichnet und angedeutet, je nach Ausgang vorgezogene Neuwahlen auszurufen. Nea-Demokratia-Chef Kyriakos Mitsotakis sagte am Wahlabend, das Volk habe Tsipras das Vertrauen entzogen. Regulär hätte es in Griechenland im Oktober Parlamentswahlen gegeben.