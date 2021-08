Die USA verüben in Kabul einen Luftangriff. Das Militär feuert mit einer Drohne auf ein Fahrzeug mit mutmaßlichen IS-Terroristen. Womöglich verhindert dies einen weiteren Anschlag am Flughafen der afghanischen Hauptstadt.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der afghanischen Hauptstadt einen Luftangriff durchgeführt, um eine "unmittelbare Bedrohung" für den Flughafen Kabul durch Terroristen abzuwenden. Eine Drohne habe erfolgreich auf ein Auto des örtlichen Ablegers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefeuert, erklärte das US-Militär. Weil es nach dem Raketeneinschlag zu "bedeutenden sekundären Explosionen" kam, sei davon auszugehen, dass in dem Fahrzeug eine große Menge Sprengstoff gewesen sein müsse, hieß es weiter. Es werde geprüft, ob es bei dem Angriff zivile Opfer gab. Bislang gebe es aber keine dahingehenden Hinweise.

Augenzeugen berichteten von einer Explosion in der Nähe des Flughafens. Im Fernsehen war eine Rauchsäule zu sehen. Angaben über Opfer wurden zunächst nicht gemacht. Die Regierungsvertreter sagten, es handele sich um erste Informationen, die sich noch ändern könnten. Ein Beamter der ehemaligen afghanischen Regierung hatte zunächst gesagt, nach ersten Informationen habe die Rakete "ein Haus getroffen".

Der IS-K hatte sich zu einem Anschlag am Donnerstag bekannt, bei dem nahe dem Flughafen bis zu 170 Menschen getötet wurden, darunter 13 US-Soldaten. Die USA hatten daraufhin nach eigenen Angaben zur Vergeltung am Freitag ein IS-Ziel in der Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan angegriffen. Bei dem Drohnenangriff seien zwei hochrangige Mitglieder der Terrormiliz getötet worden. US-Präsident Joe Biden hatte erklärt, er rechne mit weiteren Anschlägen, und hatte dem IS-Ableger in Afghanistan mit weiteren Vergeltungsschlägen gedroht.