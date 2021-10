CDU-Chef Laschet stellt sich nach der Wahlniederlage der Parteijugend. In Münster übernimmt er die Verantwortung für die Wahlniederlage und rät der Union zu harter Oppositionspolitik. Bei der Zustandsbeschreibung der Union stellt er sich gegen Merz.

CDU-Chef Armin Laschet hat die alleinige Verantwortung für das Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl übernommen. "Die Verantwortung für dieses Ergebnis trage ich als Vorsitzender und Kanzlerkandidat", sagte er beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster. "Den Wahlkampf und die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand." Weiter sprach er von einem bitteren Ergebnis.

Laschet sprach sich für eine klare Fehleranalyse aus, was personell und inhaltlich falsch gewesen sei. Dabei stellte er sich gegen die Schnell-Analyse von Ex-Fraktionschef Friedrich Merz. "Ich teile nicht die Auffassung, dass wir ein Sanierungsfall sind", sagte Laschet. "Wir hatten ein gutes Programm." Merz hatte am Vortag vor dem Parteinachwuchs gesagt, die "Union ist mit diesem Wahlergebnis ein insolvenzgefährdeter, schwerer politischer Sanierungsfall geworden".

Zurückhaltend blickte Laschet auf das Papier am Ende der Sondierungen von SPD, FDP und Grünen für eine etwaige Koalition. "Das Ampel-Papier ist in Ordnung, da hätten wir auch manches mitmachen können", sagte er und plädierte dafür, "nicht gleich am Anfang" zu sagen, alles sei schlecht. Da stünden "viele gute Sachen drin, vieles ist verklausuliert" und vieles sei ihm nicht nicht klar, "wie sie es auflösen" wollen. "Wir werden sie an Taten messen und nicht an zwölf Seiten Sondierungspapier", sagte er.

Dabei warnte er die Partei davor, in der Opposition "schrill" zu werden. Die Union könne sich wie 1998 auch nach der schweren Niederlage wieder schnell erholen, wenn sie sich richtig aufstelle. Er kritisiert die Indiskretionen aus CDU und CSU bei den Sondierungen. Wenn man ein Jamaika-Bündnis nicht wolle, hätte man das offen sagen sollen.