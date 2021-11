Ein Tag vor seinem Geburtstag lässt sich Joe Biden gründlich durchchecken. Laut seinen Ärzten erfreut sich der älteste US-Präsident der Geschichte guter Gesundheit. Der Untersuchungsbericht listet allerdings auch einige Beschwerden auf.

US-Präsident Joe Biden erfreut sich guter Gesundheit. Das zeigen die Ergebnisse seiner Routineuntersuchung, die das Weiße Haus am Freitag veröffentlicht hat. "Der Präsident bleibt ein gesunder, kräftiger 78 Jahre alter Mann, der fit ist, erfolgreich die Pflichten der Präsidentschaft auszuüben", attestierte der Arzt im Weißen Haus, Kevin O'Connor, dem Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber über die US-Streitkräfte.

Allerdings listete der Mediziner auch ein paar Beschwerden des ältesten Präsidenten der US-Geschichte auf. So zeige Biden beim Gehen "merklich steifere und weniger flüssige" Bewegungen als noch vor einem Jahr. Außerdem sei eine "zunehmende Häufigkeit und Schwere von Räuspern und Husten" bei öffentlichen Reden des US-Präsidenten festzustellen. Diesen Beschwerden schienen aber keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme zugrunde zu liegen, sie seien kein unmittelbarer Grund zur Sorge.

O'Connor listete außerdem Allergien sowie Arthritis, also eine entzündliche Gelenkerkrankung, bei Biden auf. Vorhofflimmern am Herzen und erhöhte Blutfettwerte bekam der Präsident demnach durch eine Behandlung erfolgreich in den Griff.

Biden bei Darmspiegelung unter Vollnarkose

In einer Reihe medizinischer Tests schnitt Biden den Angaben zufolge gut ab. Er zeigte demnach "keine Anzeichen für Herzinsuffizienz", keine Zahnprobleme und keine Anzeichen für Hautkrebs. Auch der Zustand seiner Augen gebe keinen Grund zur Beunruhigung. O'Connor hob überdies hervor, dass Biden nicht rauche, keinen Alkohol trinke und fünf Mal pro Woche Sport treibe.

Biden nimmt der Untersuchung zufolge drei verbreitete verschreibungspflichtige Medikamente sowie zwei frei erhältliche Arzneimittel ein. Außerdem trägt der Politiker Kontaktlinsen. Bei einer Größe von 1,82 Metern wiegt er 83,46 Kilogramm. Damit hat er einen Body-Mass-Index (BMI) von 25 und ist normalgewichtig.

Biden, der heute seinen 79. Geburtstag feiert, hatte sich am Freitag im Militärkrankenhaus Walter Reed vor den Toren der Hauptstadt Washington durchchecken lassen. Dabei unterzog er sich auch einer Darmspiegelung unter Vollnarkose. Während des Eingriffs übergab der US-Präsident wie in der Verfassung vorgesehen seine Amtsgeschäfte knapp eineinhalb Stunden lang an Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie war damit die erste Frau in der US-Geschichte mit präsidialen Befugnissen.

Nach den Untersuchungen trat Biden lächelnd vor die Presse. "Ich fühle mich großartig", sagte der Präsident, der wie oft eine Piloten-Sonnenbrille trug. "Wir sind in großartiger Verfassung."

Biden hatte Ende 2019 während seines Wahlkampfs für das Präsidentenamt ein medizinisches Attest vorgelegt, das ihm eine gute Gesundheit bescheinigte. Der US-Demokrat erwägt eine erneute Präsidentschaftskandidatur bei der Wahl 2024. Angesichts seines hohen Alters gibt es aber Zweifel, dass er tatsächlich eine zweite Amtszeit anstreben wird.