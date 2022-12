Raymond van Barneveld übersteht ein schwieriges Erstrundenspiel bei der Darts-WM in London. Der fünffache Weltmeister macht mit dem Sieg ein Gigantenduell in Runde drei klar, muss sich aber zunächst von einem unglücklichen Restaurantbesuch erholen.

Nach seinem hart erkämpften Auftaktsieg bei der Darts-WM ist Raymond van Barneveld spürbar erleichtert, als er kurz nach dem Spiel am Dienstagabend interviewt wird. Nicht nur, weil er den stark aufspielenden Ryan Meikle nach anfänglichem Rückstand noch mit 3:1 besiegt hat. Sondern, weil lange Zeit unklar war, ob "Barney" überhaupt würde spielen können. "Wir waren gestern in einem chinesischen Restaurant am Piccadilly Circus. Es war eines der leckersten Essen, das ich je hatte. Aber mein Manager und ich haben uns eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Ich lag den ganzen Tag über mit Magenschmerzen im Bett, konnte keine Sekunde trainieren. Ein einziger Alptraum", schilderte van Barneveld nach seinem Sieg im Londoner Alexandra Palace.

Erst am Abend gibt es die frohe Kunde, dass der fünffache Weltmeister zu seinem Spiel antreten kann. Doch die Vorzeichen stehen schlecht für den 32. in der Weltrangliste. "Barney" trifft auf den jungen Engländer Ryan Meikle. Ein aufstrebender Spieler, der in der ersten WM-Runde bereits einen harten Test gegen Lisa Ashton überstanden hatte.

"Ryan war unfassbar gut"

Und auch im Match gegen die niederländische Darts-Legende ist Meikle - 26 Jahre jung, gelernter Friseur - voll auf der Höhe. Zwar spielt van Barneveld passabel mit, in den entscheidenden Momenten ist Meikle jedoch zur Stelle. Mit 3:1 in den Legs geht der erste Satz an den Weltranglisten-48. "Ryan war unfassbar gut im ersten Satz. Ich habe mich gefragt, wann er mal ein Triple-Feld verpassen würde", sagte van Barneveld im Interview bei "Sky Sports".

Zwar trifft Meikle zunächst weiterhin viele Triple-Felder, doch auch van Barneveld schraubt sein Niveau im zweiten Satz noch einmal deutlich nach oben. Für das glatte 3:0 in dem Durchgang benötigt der Niederländer nur 39 Darts. Im ganzen Turnierverlauf hatte zuvor noch kein Spieler in diesem Jahr einen Satz mit weniger Würfen beendet. Diesen Lauf konnte van Barneveld nicht fortsetzen, den vorentscheidenden dritten Satz schnappte sich der frühere Briefträger aus Den Haag aber dennoch mit 3:2. "Den dritten Satz knapp zu gewinnen, war extrem wichtig", so van Barneveld.

"Barney" will für sein Enkelkind siegen

Und in der Tat ist das der Schlüssel zum Sieg. Meikle baut im vierten Satz deutlich ab, trifft kaum noch Triple-Felder, während van Barneveld das Spiel diktiert. Mit 3:0 holt sich "Barney" seinen dritten Satz zum Sieg und Weiterkommen. "Ich habe heute tagsüber zunächst gedacht, dass ich froh sein kann, wenn ich überhaupt antreten kann. Dass ich so gut spielen würde, habe ich nicht erwartet. Das war ein Kampf gegen mich selbst, es ging um Willenskraft", sagte er.

Bis zu seinem nächsten Match hat Raymond van Barneveld nun genügend Zeit, sich vollends von der Lebensmittelvergiftung zu erholen. Erst am 27. Dezember geht es weiter für den zweiterfolgreichsten Dartspieler aller Zeiten nach Phil Taylor. "Ich habe jetzt eine Woche Zeit zum Relaxen", sagte van Barneveld am Dienstagabend. Dann wartet ausgerechnet der Weltranglisten-Erste Gerwyn Price. Gegen den Weltmeister von 2021 hat "Barney" zuletzt gleich zweimal gut ausgesehen. Beim Grand Slam of Darts im November besiegte der Niederländer den "Iceman" gleich zweimal.

"Gerwyn weiß, was es braucht, um mich zu schlagen. Aber ich weiß genauso gut, was ich kann. Und an einem guten Abend kann ich jeden Gegner bezwingen. Es geht darum, an den Sieg zu glauben", blickt "Barney" auf sein Gigantenduell mit dem Waliser voraus. Er ist überzeugt, dass er den an Nummer eins gesetzten Price aus dem Turnier werfen kann. "Am 27. Dezember hat mein Enkelkind Geburtstag. An diesem Tag wird mich niemand besiegen, das wird einfach nicht passieren", wird Barney in niederländischen Medien zitiert.