Die letzte von drei Spielerinnen bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ist raus. Fallon Sherrock muss sich dem als Weihnachtsmann verkleideten Ricky Evans geschlagen geben. Eine Runde weiter ist dagegen der niederländische Topstar Raymond van Barneveld.

Ganz im Zeichen zweier Fanlieblinge stand der Dienstagabend bei der Darts-WM in London. Zunächst spielte Fallon Sherrock im dritten Match der Abendsession, anschließend der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld. Nur einem gelang an einem aufreibenden Abend im "Ally Pally" der Einzug in die nächste Runde.

Fallon Sherrock, die vor drei Jahren als erste Frau in der Turniergeschichte zwei Männer besiegen konnte, verlor unnötig wie unglücklich gegen ihren englischen Landsmann Ricky Evans. Die 28-jährige "Queen of the Palace" hatte stark in die Partie gefunden, konnte aus der 1:0-Satzführung aber kein Kapital schlagen. Ihre eigentliche Stärke, die Würfe auf die acht Millimeter schmalen Doppelfelder am äußeren Ring des Dartboards, wurden ihr an diesem Abend zum Verhängnis. Evans drehte die Partie, gewann drei Sätze nacheinander jeweils mit 3:2. Beim Wurf auf die Doppelfelder hatte "Rapid", wie Evans wegen seiner schnellen Spielweise genannt wird, eine 20 Prozent höhere Trefferquote als seine Gegnerin. Das war der Unterschied.

"Merry Christmas" statt "YMCA"

Erinnerungswürdig ist aber nicht nur die sportliche Leistung des 32-jährigen Engländers. Der für seinen Humor in der Dartswelt berüchtigte Engländer lief statt mit seiner üblichen Einlaufmusik "YMCA" zu den Klängen von "Merry Christmas Everyone" auf die Bühne. Natürlich stilecht mit Weihnachtsmann-Bart verkleidet. Geschenke hatte die Nummer 42 der Weltrangliste seiner Gegnerin aber nicht mitgebracht. Und den Bart warf er vor Spielbeginn selbstverständlich in die Zuschauerränge, anstatt ihn anzubehalten.

Doch das sollte es mit Nettigkeiten für den Rest des Abends gewesen sein. Die Fans, die größtenteils Sherrock anfeuerten, machten Evans das Leben sichtlich schwer. Vereinzelte Buhrufe bei den Aufnahmen machten den Junioren-Vizeweltmeister von 2013 schließlich so sauer, dass er sich nach dem Satzgewinn zum 2:1 zu einer obszön anmutenden Geste hinreißen ließ.

In der Folge spielte Evans die Partie dann schon fast demütig zu Ende. Es wirkte, als sei ihm die Aktion selbst etwas unangenehm gewesen. "Ich wusste, dass es kompliziert werden würde, aber ich hatte nicht erwartet, dass es ein solch schweres Match wird. Sie ist so gut", sagte Evans nach dem Spiel über seine Gegnerin. "Fallon war die bessere Spielerin. Ich bin jetzt einfach froh, dass ich durchgekommen bin. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren".

In der nächsten Runde trifft Evans am Freitagabend auf den Weltranglisten-13. Joe Cullen. Die Chancen stehen gut, dass sich Evans einen Tag vor Heiligabend erneut als Weihnachtsmann verkleidet.

Darts-Legende "Barney" eine Runde weiter

Fallon Sherrock ist nach ihrer Niederlage sichtlich enttäuscht. (Foto: PDC)

Weniger aufreibend, dafür aber genauso erfolgreich verlief der Dienstagabend aus Sicht von Raymond van Barneveld. Der fünffache Weltmeister setzte sich ebenfalls nach 0:1-Satzrückstand noch mit 3:1 gegen den stark aufspielenden Ryan Meikle durch. "Barney" hatte zunächst Probleme mit dem 26-jährigen Engländer. Ein starker zweiter Satz brachte den ehemaligen Postboten gegen den gelernten Friseur aber zurück in die Partie. Eine verpasste Chance zur möglichen 2:1-Satzführung von Meikle sorgte letztlich für die Vorentscheidung. Der 55 Jahre alte van Barneveld - vor zwei Jahren aus dem Ruhestand zurück auf die Profitour gekommen - schnappte sich den Satz und diktierte die Partie von da an.

Für "Barney" war der Sieg auch deshalb ein hartes Stück Arbeit, weil er sich nach eigener Aussage am Tag zuvor bei einem Restaurantbesuch eine Lebensmittelvergiftung geholt hatte. Deshalb habe er kurzzeitig sogar darüber nachgedacht, gar nicht erst anzutreten. Erst am Dienstagnachmittag habe sich sein Zustand schließlich verbessert, so van Barneveld.

Für den Niederländer geht es am 27. Dezember in Runde drei der WM weiter. Sein Gegner ist niemand Geringerer als der Weltranglisten-Erste Gerwyn Price. Das Duell mit dem "Iceman" kann für "Barney" aber auch ein gutes Omen sein, schließlich hat er erst im November bei einem Turnier gleich zweimal gegen Price gewonnen.

Deutscher Topspieler steigt ins Turnier ein

DARTS WM 2023 - Tag 6 Runde 1 Jim Williams 3-2 Sebastian Bialecki Jamie Hughes 1-3 Jimmy Hendriks Ricky Evans 3-1 Fallon Sherrock Runde 2 Raymond van Barneveld 3-1 Ryan Meikle

Bevor es in London zum Gigantenduell kommt, kann Raymond van Barneveld die freien Tage zur Regeneration nutzen. Vielleicht schaut er am heutigen Mittwochabend auch dabei zu, wie sein Nachfolger als niederländischer Darts-Superstar, Michael van Gerwen, sein Auftaktspiel bestreitet. Der Weltmeister von 2014, 2017 und 2019 geht in diesem Jahr als Topfavorit in die WM. Sein erster Gegner, der 20-jährige Lewy Williams aus Wales, dürfte kein Stolperstein darstellen.

Komplizierter droht das erste WM-Spiel dagegen für den besten Deutschen in der Weltrangliste zu werden. Gabriel Clemens, die Nummer 25 der Welt, bekommt es im zweiten Spiel der Abendsession ab etwa 21:30 Uhr deutscher Zeit mit dem Iren William O'Connor zu tun. Experten erwarten eine ausgeglichene Partie.

Clemens ist einer von drei Deutschen im Turnier. Martin Schindler, in der Weltrangliste auf Rang 29 notiert, steigt erst am Freitag gegen den Engländer Martin Lukeman ins Turnier ein. Der dritte Deutsche, Ex-Handball-Halbprofi Florian Hempel, war bereits in Runde eins gestartet, darf nach seinem Sieg am Donnerstagabend gegen den Weltranglisten-Fünften Luke Humphries spielen.