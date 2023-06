T-Mobile US verhandelt nach eigener Aussage nicht mit Amazon über einen Einstieg in das Mobilfunkgeschäft.

Amazon ist die Bestellplattform schlechthin, liefert zudem frisches Essen aus - und will nun auch noch im Mobilfunk mitmischen. So zumindest legt es ein Bericht nahe. Gespräche soll es auch mit der Telekom-Tochter T-Mobile US geben. Dort wird aber dementiert.

T-Mobile US hat einem Bloomberg-Bericht zu den Plänen von Amazon, ins US-Mobilfunkgeschäft einzusteigen, widersprochen. Wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, führt sie keine Gespräche mit Amazon. Bloomberg hatte berichtet, dass der Online-Händler für seine Prime-Mitglieder ein günstiges oder kostenloses Mobilfunk-Angebot plant und dafür mit den Anbietern T-Mobile US, Verizon und Dish verhandelt. Angeblich wären Mobilfunk-Tarife für bis zu zehn Dollar im Monat für Kunden des Premium-Programms Prime geplant gewesen.

"Amazon ist ein wichtiger Partner für T-Mobile in vielen Bereichen, und wir sind immer daran interessiert, mit unserem Nachbarn enger zusammenzuarbeiten", teilte T-Mobile US mit. "Wir führen jedoch keine Gespräche über die Einbeziehung unseres Mobilfunkangebots in Prime, und Amazon hat uns gesagt, dass sie keine Pläne haben, einen Mobilfunkdienst hinzuzufügen." Auch Verizon teilte mit, keine Gespräche mit Amazon in diesem Zusammenhang zu führen.

"Wir prüfen kontinuierlich, mehr Leistungen für Prime-Mitglieder hinzuzufügen", sagte Amazon-Sprecher Bardley Mattinger. "Wir haben aber derzeit keine Pläne, Mobilfunk zu integrieren." Die Aktien von Verizon, AT&T und T-Mobile sanken nach der Veröffentlichung des Bloomberg-Berichts zwischenzeitlich teils deutlich um fünf bis neun Prozent. Die Aktien von Dish legten dagegen um ein Viertel zu. Auch Amazon konnte an der Börse profitieren.