Bei Amazon laufen die Geschäfte rund. Mit seinem Quartalsbericht übertrifft der Online-Händler die Markterwartung bei Weitem. Konzern-Chef Bezos nutzt die Gunst der Stunde. Er verkauft ein milliardenschweres Aktienpaket zu Höchstkursen - um in einen gänzlich anderen Markt zu investieren.

Bevor Jeff Bezos den weltgrößten Online-Händler Amazon gründete, arbeitete der heute reichste Mann der Welt als Portfoliomanager bei der globalen Investmentfirma D. E. Shaw. Wenn Bezos, wie jetzt, ein knapp zwei milliardenschweres Aktienpaket auf den Markt wirft, werden Anleger nicht zuletzt auch deswegen hellhörig. Laut Open Insider hat der Amazon-Chef in einer Reihe von Verkäufen insgesamt 905.456 Aktien des Unternehmens für satte 1,84 Milliarden Dollar veräußert.

Damit hat Bezos nach Berechnungen von "Bloomberg" bisher insgesamt Aktienverkäufe in Höhe von rund 12 Milliarden Dollar getätigt, zwei Drittel davon allein in den vergangenen vier Jahren. Das Ausmaß der jüngsten Verkäufe, einschließlich der zwei Milliarden Dollar im Jahr 2017 und der 2,8 Milliarden Dollar im Jahr 2019, spiegele die stark gestiegene Bewertung von Amazon wider. Bezos verbleibende Beteiligung in Höhe von elf Prozent ist demnach noch 116 Milliarden Dollar wert.

Ein starkes Weihnachtsgeschäft und florierende Cloud-Dienste hatten Amazon einen glänzenden Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal 2019 kletterte der Gewinn im Jahresvergleich um rund acht Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar. Der Konzern hatte bereits das beste Weihnachtsgeschäft seiner Geschichte verkündet - Bezos ergriff also die Gelegenheit, um zu Höchstkursen zu verkaufen.

Der Konzern-Chef begann zwischen dem 31. Januar und dem 3. Februar mit dem Verkauf von Aktien, wie aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Einen Tag zuvor hatte Amazon seine hervorragenden Gewinne für das vierte Quartal verkündet. Die Aktie stieg nachbörslich um 12 Prozent. Am nächsten Tag kletterte Amazon bis auf 2055,72 Dollar und überschritt die Billionen-Dollar-Marke bei der Marktkapitalisierung. Währenddessen wurden über 15,5 Millionen Amazon-Aktien gehandelt. Bezos allein war für sieben Prozent des täglichen Handelsvolumens von Amazon verantwortlich, schreibt das Portal "CCN Markets".

In nur vier Jahren wurde Bezos, als er in seinen 20ern war, Vizepräsident des Hedgefonds D. E. Shaw und sollte herausfinden, welche neuen Geschäftsmöglichkeiten das schnell wachsende Internet bietet. Nachdem er eine Liste von 20 Produkten erstellt hatte, die sich online gut verkaufen ließen, kam er zu dem Schluss, Bücher seien am rentabelsten. Als er seinen Arbeitgeber dafür nicht begeistern konnte, beschloss er das Unternehmen zu verlassen und sich selbstständig zu machen. Der Rest ist Geschichte - auch deswegen gehen Experten davon aus, Bezos wisse, wann ein Markt die Spitze erreicht hat.

Nach seinen massiven Verkäufen aus den Jahren 2017 und 2019 sagte Bezos, dass er mindestens eine Milliarde pro Jahr an Amazon-Aktien verkaufe, um sein Raketen-Startup Blue Origin zu finanzieren. "Der Preis für den Eintritt in den Weltraum ist sehr hoch", zitiert "Bloomberg" Bezos. Er sei dabei, seine Amazon-Lotteriegewinne in eine viel günstigeren Eintrittspreis umzuwandeln, damit das Sonnensystem erkundet werden könne.