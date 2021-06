Bike24 will mit dem frischen Geld die Expansion in weitere europäische Länder wie Frankreich und Italien finanzieren.

Ein Dutzend Börsenneulinge haben dieses Jahr zusammen mehr als acht Milliarden Euro mit ihren Neuemissionen eingesammelt. Heute will es der Online-Fahrradhändler Bike24 wissen. Trotz des Radbooms in der Corona-Krise fällt das IPO sparsam aus.

Die Startbedingungen schienen eigentlich optimal: Das Klima für Börsengänge ist gut und Radfahren boomt in der Pandemie. Dennoch lässt bei Bike24 der Gang aufs Parkett Wünsche offen. Die Aktien des Dresdner Online-Fahrradhändlers legen zum Auftakt nur leicht zu. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wird mit 15,30 Euro festgestellt. Schon der Ausgabepreis der Papiere fiel enttäuschend aus. Er lag mit 15 Euro lediglich am unteren Ende der Preisspanne, die bis 19 Euro reichte.

Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 322 Millionen Euro, wovon 100 Millionen an das Unternehmen selbst gehen. Bike24 will mit dem frischen Geld die Expansion in weitere europäische Länder wie Frankreich und Italien finanzieren. Der US-Finanzinvestor Riverside halbiert mit dem Börsengang seine Beteiligung auf 35 Prozent, knapp die Hälfte der Anteile ist im Streubesitz. Der US-Investor, der auch Mehrheitseigner ist, war 2015 bei Bike24 eingestiegen. Auf die Option, mehr Aktien zu verkaufen, verzichtete der Investor angesichts des niedrigen Ausgabepreises.

Ein Dutzend Börsenneulinge haben in diesem Jahr zusammen bereits mehr als acht Milliarden Euro mit ihren Neuemissionen eingesammelt. Fünf weitere Unternehmen stehen in den Startlöchern, um noch vor der Sommerpause an die Frankfurter Börse zu gehen: Cherry, Mr. Spex, Blue Elephant Energy, MyMuesli, Novem.